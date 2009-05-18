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Kynodontas / Dogtooth

Клык, 2009

2009 / Греция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Живущее в удаленном от людей доме семейство исповедует странные принципы. Родители объяснили детям, что они не должны покидать это место до тех пор, пока у них не выпадут зубы-клыки. С помощью магнитофонных записей они обучаю дочерей и сына принципам устройства мира — самолеты в небе, на самом деле, игрушечные, слов "зомби" означает "маленький желтый цветочек", а самый страшный зверь на свете это кошка. Единственный член семьи, кто может покидать дом — это отец, который зарабатывает деньги на фабрике неподалеку, единственный представитель внешнего мира, кто может войти — девушка Кристина, которую отец приводит время от времени для своего сына. Но однажды он решает, что и Кристина не должна нарушать закрытость этого мирка.
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 апреля 2010
Премьера в мире 18 мая 2009
Прокатчик P&I Films
Режиссер
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
В ролях
Анна Калайциду
Христос Пассалис
Христос Стергиоглу
Мари Тсони
Мишель Вэлли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клык 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Да уж...
Просто чудовищный родительский эгоизм и диктат, и ложь, ложь до бесконечности. Хотели оградить детей от дурного виляния мира, а фактически… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Клык» в киноцентре «Родина» 28 августа в кинотеатре «Родина» пройдёт показ картины «Клык» режиссёра Йоргоса Лантимоса («Лобстер»), организованный порталом Cinemaholics. Фильм будет
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25 августа 2016 16:26
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