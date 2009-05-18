Клык, 2009

Живущее в удаленном от людей доме семейство исповедует странные принципы. Родители объяснили детям, что они не должны покидать это место до тех пор, пока у них не выпадут зубы-клыки. С помощью магнитофонных записей они обучаю дочерей и сына принципам устройства мира — самолеты в небе, на самом деле, игрушечные, слов "зомби" означает "маленький желтый цветочек", а самый страшный зверь на свете это кошка. Единственный член семьи, кто может покидать дом — это отец, который зарабатывает деньги на фабрике неподалеку, единственный представитель внешнего мира, кто может войти — девушка Кристина, которую отец приводит время от времени для своего сына. Но однажды он решает, что и Кристина не должна нарушать закрытость этого мирка.

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