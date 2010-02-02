Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Внутреннее дело
8.2
Киноафиша Фильмы Внутреннее дело
8.2

Внутреннее дело

, 2010
Inside Job
США / документальный / 18+
Постер фильма Внутреннее дело
8.2

О фильме

Спад в мировой экономике, убыток от которого был оценен в 20 тысяч миллиардов долларов, повлек за собой потерю работы и жилья для нескольких миллионов человек. В ходе тщательных исследований и интервью с ведущими фигурами финансового мира, политическими деятелями и журналистами, фильм приоткрывает перед нами страшную правду о зарождении преступной индустрии и об ее сетях, позволивших подкупить политику, органы экономического регулирования и ученый мир…

В ролях

Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Self - Narrator
Дэниэл Элперт
Джонатан Элперт
Джон Кэмпбел
Gylfi Zoega
Self - Professor of Economics, University of Iceland
Андри Снайр Магнасон
Self - Writer & Filmmaker
Sigridur Benediktsdottir
Self - Special Investigative Committee, Icelandic Parliament
Пол Волкер
Self - Former Federal Reserve Chairman
Доминик Стросс-Кан
Self - Managing Director, International Monetary Fund
Джордж Сорос
Self - Chairman, Soros Fund Management
Барни Фрэнк
Self - Chairman, Financial Services Committee
David McCormick
Self - Under Secretary of the Treasury, Bush Administration
Режиссер Чарльз Фергюсон
Сценарист Чарльз Фергюсон
Композитор Алекс Хеффс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 18 февраля 2011
Премьера в мире 2 февраля 2010
Дата выхода
2 февраля 2010 Россия 16+
8 октября 2010 Австралия PG
22 октября 2010 Бразилия
18 февраля 2011 Великобритания
8 октября 2010 Германия
25 марта 2011 Испания
18 марта 2011 Италия
2 февраля 2010 Казахстан
5 мая 2011 Нидерланды
11 ноября 2010 Португалия
8 октября 2010 США
2 февраля 2010 Украина
17 ноября 2010 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $7 871 522
Производство Sony Pictures Classics, Representational Pictures, Screen Pass Pictures
Другие названия
Inside Job, Trabajo confidencial, Bennfentesek, Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế, Delito interno, Dinero sucio, Globalna kriza, Inside Job - A Verdade da Crise, Inside job: Adevarul despre criza, Inside Job: chi ci ha rubato il futuro, Savu darbas, Sisäpiirin homma, Trabalho Interno, Wall Street indefra, Στημένη δουλειά: Το χρονικό της κρίσης, Инсайдеры, Інсайдери, インサイド・ジョブ　世界不況の知られざる真実, 呃錢帝國, 幕后黑手, 监守自盗, 黑金風暴, עבודה מבפנים, עבודה פנימית

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Цитаты

Andrew Sheng Почему финансовый инженер должен получать в четыре, а то и в сто раз больше, чем настоящий инженер? Настоящий инженер строит мосты. Финансовый инженер строит мечты. И, знаешь, когда эти мечты превращаются в кошмары, платить приходится другим людям.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Внутреннее дело

Социальная дилемма
Социальная дилемма документальный
2020, США
7.0
Икар
Икар документальный
2017, США
7.0
Игра на понижение
Игра на понижение драма
2016, США
7.0
Citizenfour: Правда Сноудена
Citizenfour: Правда Сноудена документальный
2014, США / Германия / Великобритания
7.0
Слишком крут для неудачи
Слишком крут для неудачи биография, драма, исторический
2011, США
7.0
Выход через сувенирную лавку
Выход через сувенирную лавку документальный
2010, США / Великобритания
7.0
Предел риска
Предел риска драма
2010, США
7.0
Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение документальный
2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.0
Бухта
Бухта документальный, криминал
2009, США
8.0
Фаренгейт 9/11
Фаренгейт 9/11 документальный
2004, США
6.0
Боулинг для Колумбины
Боулинг для Колумбины комедия, документальный
2002, Канада / США / Германия
7.0
Бойлерная
Бойлерная триллер, драма, криминал
2000, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше