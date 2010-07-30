Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда, 2010

Чарли Сан-Клауд живет в тихом городке. Он преуспевает в спорте и готовится к учебе в престижном университете. Но случается трагедия – в аварии погибает его младший брат Сэм – и жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Прошлое не дает ему покоя.

Спустя 5 лет после трагедии в город возвращается бывшая одноклассница Чарли – Тесс. Она готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие, и каждый день выходит в море.

Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее – прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?