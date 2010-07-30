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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
Киноафиша Фильмы Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
The Death and Life of Charlie St. Cloud

Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда, 2010

2010 / США
7.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

У золотого старшеклассника Чарли Сан-Клауда было прекрасное будущее, он был красив, популярен и поступил в Стэнфорд на стипендию, даже был принят на работу в престижную команду парусных яхт. Но вскоре после окончания учебы Чарли чувствует себя виноватым в смерти своего любимого младшего брата Сэма, с которым они попали в аварию. Он меняет тренировки по бейсболу на работу хранителя кладбища и ухаживает за могилой бывшего одноклассника Салли, убитого во Вьетнаме. Когда герой наконец испытывает искушение снова начать жить своей собственной жизнью, он встречает Тесс, морячку его возраста, собирающуюся отправиться в путешествие, и проводит с ней ночь, но все еще не может «покинуть Сэма». Однако вскоре Чарли узнает, что Тесс пропала в море. Сможет ли он забыть своих призраков и отыскать ее? 

  • Перед съемками Зак Эфрон прошел трехнедельный курс обучения управлению лодкой и стал в этом столь искусен, что снялся во всех своих сценах на воде самостоятельно. 
  • Главной причиной, по которой Рэй Лиотта снялся в фильме, была его 10-летняя дочь, которая отчаянно пыталась встретиться с Заком Эфроном. По той же причине Ким Бейсингер взяла на себя роль матери: ее дочь Ирландия также была фанатом актера. 
  • Город, где происходит действие, состоит из четырех городов в районе Ванкувера.

Чарли Сан-Клауд живет в тихом городке. Он преуспевает в спорте и готовится к учебе в престижном университете. Но случается трагедия – в аварии погибает его младший брат Сэм – и жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Прошлое не дает ему покоя. 

Спустя 5 лет после трагедии в город возвращается бывшая одноклассница Чарли – Тесс. Она готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие, и каждый день выходит в море.    

Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее – прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?

7.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 26 августа 2010
Премьера в мире 30 июля 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Бёрр Стирс
Бёрр Стирс
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Аманда Крю
Аманда Крю
Донал Лог
Донал Лог
Джулия Максвелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда 2 постера
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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда смотреть онлайн

Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда

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Наша рецензия
Когда российские прокатчики передают оригинальное заглавие «Смерть и жизнь Чарли Сент-Клауда» (The Death and Life of Charlie St. Cloud) как «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», это означает только одно: смерть есть для российских прокатчиков не что иное, как вторая/другая жизнь. То есть если ты умер и ожил, можно с полным правом сказать, что ты ведешь двойную жизнь – на этом свете и на том. Такой глубоко оптимистический подход к смерти на самом деле идеально…
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Mari_Oops 2 апреля 2015, 12:51
myler, незнаю почему вы так кретичны..
может просто этот фильм оздан не для вашего возраста...или для более мечтательных и сентиментальных… Читать дальше…
disturatro 23 февраля 2023, 18:35
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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