Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда, 2010

Наша рецензия

Когда российские прокатчики передают оригинальное заглавие «Смерть и жизнь Чарли Сент-Клауда» (The Death and Life of Charlie St. Cloud) как «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», это означает только одно: смерть есть для российских прокатчиков не что иное, как вторая/другая жизнь. То есть если ты умер и ожил, можно с полным правом сказать, что ты ведешь двойную жизнь – на этом свете и на том. Такой глубоко оптимистический подход к смерти на самом деле идеально…