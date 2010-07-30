Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда, 2010

У золотого старшеклассника Чарли Сан-Клауда было прекрасное будущее, он был красив, популярен и поступил в Стэнфорд на стипендию, даже был принят на работу в престижную команду парусных яхт. Но вскоре после окончания учебы Чарли чувствует себя виноватым в смерти своего любимого младшего брата Сэма, с которым они попали в аварию. Он меняет тренировки по бейсболу на работу хранителя кладбища и ухаживает за могилой бывшего одноклассника Салли, убитого во Вьетнаме. Когда герой наконец испытывает искушение снова начать жить своей собственной жизнью, он встречает Тесс, морячку его возраста, собирающуюся отправиться в путешествие, и проводит с ней ночь, но все еще не может «покинуть Сэма». Однако вскоре Чарли узнает, что Тесс пропала в море. Сможет ли он забыть своих призраков и отыскать ее?
Чарли Сан-Клауд живет в тихом городке. Он преуспевает в спорте и готовится к учебе в престижном университете. Но случается трагедия – в аварии погибает его младший брат Сэм – и жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Прошлое не дает ему покоя.
Спустя 5 лет после трагедии в город возвращается бывшая одноклассница Чарли – Тесс. Она готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие, и каждый день выходит в море.
Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее – прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?
может просто этот фильм оздан не для вашего возраста...или для более мечтательных и сентиментальных… Читать дальше…