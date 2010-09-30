Отзывы о мультфильме
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«Гора самоцветов» известна многим. Это анимационные фильмы, созданные в разнообразных жанрах и посвященные многочисленным народам Российской Федерации.
«Гора самоцветов-5» — это продолжение замечательного анимационного проекта.Новый сборник объединил 5 новых мультфильмов, которые, как и предыдущие, сделаны с блестящим юмором и на современный лад.
|30 сентября 2010
|Россия
|Панорама Кино
|30 сентября 2010
|Беларусь
|30 сентября 2010
|Казахстан
|30 сентября 2010
|Украина