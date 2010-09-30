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Постер мультфильма Гора самоцветов 5
5.4
Гора самоцветов 5 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Гора самоцветов 5
5.4

Гора самоцветов 5

, 2010
Россия / сборник, анимация / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Гора самоцветов 5
5.4
Гора самоцветов 5 - Трейлер
Гора самоцветов 5  Трейлер

О фильме

«Гора самоцветов» известна многим. Это анимационные фильмы, созданные в разнообразных жанрах и посвященные многочисленным народам Российской Федерации.

«Гора самоцветов-5» — это продолжение замечательного анимационного проекта.Новый сборник объединил 5 новых мультфильмов, которые, как и предыдущие, сделаны с блестящим юмором и на современный лад.

Режиссер Андрей Кузнецов, Елена Чернова
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 30 сентября 2010
Дата выхода
30 сентября 2010 Россия Панорама Кино
30 сентября 2010 Беларусь
30 сентября 2010 Казахстан
30 сентября 2010 Украина

Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 12 голосов
Место в рейтинге
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Гора самоцветов 5 - Трейлер
Гора самоцветов 5 Трейлер
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