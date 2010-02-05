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Замерзшие
Frozen
Замерзшие, 2010
2010 / США
Трейлер
7.6
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
драма
триллер
ужасы
боевик
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О фильме
Трое лыжников застревают на подъемнике в горах в пятницу вечером, они вынуждены принимать решения, от которых зависит их жизнь — в противном случае они просто замерзнут, ведь курорт откроется вновь только в понедельник утром.
Развернуть
7.6
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
4 марта 2010
Премьера в мире
5 февраля 2010
Возраст
16+
Прокатчик
Top Film Distribution
Режиссер
Адам Грин
В ролях
Шон Эшмор
Кевин Зегерс
Эмма Белл
Эд Экерман
Райли Вандербилт
Все актеры и съемочная группа
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В общем рейтинге
899
В жанре «драма»
316
В жанре «триллер»
218
В жанре «ужасы»
62
В жанре «боевик»
248
В фильмах США
642
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Отзывы о фильме
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Груф
2 апреля 2015, 12:51
Приятный фильм. Не ужасы, но посмотреть второй раз я не против. Весь фильм чувство какого то интересного страха не оставляет зрителей. 9\10.
васявасек
2 апреля 2015, 12:51
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Отзывы
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34
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