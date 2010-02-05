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Frozen

Замерзшие, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Трое лыжников застревают на подъемнике в горах в пятницу вечером, они вынуждены принимать решения, от которых зависит их жизнь — в противном случае они просто замерзнут, ведь курорт откроется вновь только в понедельник утром.
7.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 марта 2010
Премьера в мире 5 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Адам Грин
В ролях
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс
Эмма Белл
Эмма Белл
Эд Экерман
Райли Вандербилт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Замерзшие 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Груф 2 апреля 2015, 12:51
Приятный фильм. Не ужасы, но посмотреть второй раз я не против. Весь фильм чувство какого то интересного страха не оставляет зрителей. 9\10.
васявасек 2 апреля 2015, 12:51
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34 голоса
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
интревью с Кевином Зегерсом
Интревью с Кевином Зегерсом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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