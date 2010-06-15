Рыцарь дня, 2010

Случайная встреча может привести к самым невообразимым последствиям… В этом убеждается героиня фильма, Джун Хэвенс, которая знакомится в аэропорту с привлекательным молодым мужчиной. Рой Миллер - именно так зовут нового знакомого - летит тем же рейсом, что и сама девушка. Когда самолет поднимается в воздух, немногочисленные пассажиры и члены экипажа набрасываются на Миллера. Легко отразив нападение, парень объясняет ошеломленной Джун, что является специальным агентом ФБР. В его руках оказалось инновационное изобретение, завладеть которым хотят как преступники, так и представители власти. Охота на Миллера продолжается, и Джун волей-неволей оказывается втянута в это дело…