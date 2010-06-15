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Knight and Day

Рыцарь дня, 2010

2010 / США
8.1 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Случайная встреча может привести к самым невообразимым последствиям… В этом убеждается героиня фильма, Джун Хэвенс, которая знакомится в аэропорту с привлекательным молодым мужчиной. Рой Миллер - именно так зовут нового знакомого - летит тем же рейсом, что и сама девушка. Когда самолет поднимается в воздух, немногочисленные пассажиры и члены экипажа набрасываются на Миллера. Легко отразив нападение, парень объясняет ошеломленной Джун, что является специальным агентом ФБР. В его руках оказалось инновационное изобретение, завладеть которым хотят как преступники, так и представители власти. Охота на Миллера продолжается, и Джун волей-неволей оказывается втянута в это дело…

  • Том Круз (Рой Миллер) и Кэмерон Диас (Джун Хэвенс) самостоятельно выполнили большинство трюков  фильме.
  • До того, как Том Круз дал согласие на участие в съемках, на главную мужскую роль рассматривались кандидатуры Криса Такера, Адама Сэндлера и Джерарда Батлера.
  • “Рыцарь дня” - второй совместный проект Кэмерон Диас и Тома Круза. Ранее актеры снимались вместе в мелодраме “Ванильное небо” (2001) и боевике “Особое мнение” (2002). 
  • В 2014 году в Болливуде сняли ремейк фильма, получивший название “Пиф-паф”. Главные роли сыграли Катрина Каиф и Ритик Рошан. 
     

Не иначе как сама судьба свела тайного агента с девушкой, которой категорически не везет с парнями, поставив его тем самым перед сложнейшим выбором: кого спасать первым?

8.1 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 июня 2010
Премьера онлайн 1 июля 2021
Премьера в мире 15 июня 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
В ролях
Том Круз
Том Круз
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Марк Блукас
Марк Блукас
Пол Дано
Пол Дано
Все актеры и съемочная группа
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Рыцарь дня

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Наша рецензия
Новый фильм Мэнголда предельно наглядно – и даже, можно сказать, предельно ненаглядно – воплощает вековые чаяния женского сословия, мечту о принце. Или, что почти то же самое, о рыцаре. Без страха и упрека. Героическом, всесильном, умном, ироничном. Могущем всегда позаботиться о даме сердца и расшвырять тонну-другую злодеев. Как две капли воды похожем на Тома Круза, опять же. Собственно, настоящая фамилия главного героя – Knight, что и переводится как «рыцарь». Так…
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https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Шикарный фильмец! Динамика, сюжет. Понравилась Диас - громко смеялись над всеми тупыми шутками:))) Как блондинка ее понимаю:))) В фильме, мне… Читать дальше…
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
С удовольствием посмотрела фильм.Круза открыла в новом образе--безукоризненное спокойствие агента,покорил вновь.
Диаз стареет ,но с ролью… Читать дальше…
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