Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
После преждевременной гибели своих родителей в автомобильной аварии, главный герой фильма — Дилан О’Рорк замкнулся в себе. Разорвав отношения с бывшими школьными друзьями и любимой девушкой, он устроился работать в похоронное бюро. Его владелец сочувствует Дилану и уговаривает вернуться к прежней жизни. Но после десяти лет добровольного одиночества это не так просто сделать, как кажется. Иногда, чтобы возродиться, нужно… умереть. Пусть и понарошку. С помощью владельца бюро Дилан разыгрывает собственные похороны, чтобы посмотреть, кто придет с ним проститься. И тут в игру вступают совсем другие силы.
|3 декабря 2010
|Россия
|16+
|10 июня 2011
|Болгария
|3 декабря 2010
|Казахстан
|3 декабря 2010
|США
|3 декабря 2010
|Украина