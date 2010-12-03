Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Живой мертвец
Постер фильма Живой мертвец
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 4.5
2 постера
Киноафиша Фильмы Живой мертвец

Живой мертвец

Dead Awake 18+
О фильме

После преждевременной гибели своих родителей в автомобильной аварии, главный герой фильма — Дилан О’Рорк замкнулся в себе. Разорвав отношения с бывшими школьными друзьями и любимой девушкой, он устроился работать в похоронное бюро. Его владелец сочувствует Дилану и уговаривает вернуться к прежней жизни. Но после десяти лет добровольного одиночества это не так просто сделать, как кажется. Иногда, чтобы возродиться, нужно… умереть. Пусть и понарошку. С помощью владельца бюро Дилан разыгрывает собственные похороны, чтобы посмотреть, кто придет с ним проститься. И тут в игру вступают совсем другие силы.

Живой мертвец  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 3 декабря 2010
Дата выхода
3 декабря 2010 Россия 16+
10 июня 2011 Болгария
3 декабря 2010 Казахстан
3 декабря 2010 США
3 декабря 2010 Украина
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $318 275
Производство New Films International, Tax Credit Finance
Другие названия
Dead Awake, Dylan's Wake, Halálos éberség, Muerto despierto, Probuď se, Życie po śmierci, Живой мертвец, Мъртвешко пробуждане, 데드 어웨이크
Режиссер
Омар Наим
В ролях
Ник Стал
Ник Стал
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Эми Смарт
Эми Смарт
Бен Мартен
Ким Гримальди
Рейтинг фильма

4.5
Оцените 15 голосов
4.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Decko Мой отец всегда говорил: «По тому, кто придёт на похороны, можно понять человека».
Dylan Да уж, немного поздновато к ТОМУ моменту.
Decko Одна из великих жизненных ироний.
Живой мертвец Трейлер
