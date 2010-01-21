Наша Russia. Яйца судьбы, 2009

Фильм снимался меньше года: начало съемок — 07.10.2008, завершение — 24.09.2009.

В среднем съемочный день у актеров и съемочной группы длился по 12 часов — по две шестичасовые смены.

Съемки проходили в Москве и ближнем Подмосковье. Иногда приходилось прибегать к содействию ГИБДД для необходимого перекрытия определенных московских улиц. По словам исполнительного продюсера картины Дмитрия Добужинского, самыми сложными площадками оказались Ленинский проспект и Калужская площадь. Чтобы снять сорокасекундную сцену аварии, пришлось перекрывать Ленинский на несколько часов (для правительственной трассы это слишком долго, естественно, там возникла пробка).

«Дворец» Рябушкина — это не реальные апартаменты, а построенные в павильоне. Интерьер создали специально под это кино, реквизит приобретался в магазинах антиквариата.

Сюжет не сразу оформился в том виде, в каком его воплощение видят зрители. Были и иные, достаточно фееричные версии: Иван Дулин, узурпировавший власть на своем заводе, а затем устроивший в стране гей-революцию. Снежана Денисовна, притащившая учеников из Воронежа в столицу нашей родины и выдающая ее за Лондон. Гастарбайтеры, погибающие во имя своего народа. Галустяна, жестоко и в упор расстреливающего Светлакова пулеметной очередью, вырезали при монтаже (и правильно сделали).

Всех участников проекта очаровала роль-камео Николая Баскова: «народный артист Чечни» с интонацией капризной принцессы требовал платиновый микрофон — как единственный, достойный его золотого голоса.

В последний день съемок команда финансово пострадала от шаловливых ручонок неизвестных лиц: с площадки была совершена кража золотого унитаза (стоимостью 15 тысяч евро), самурайского меча (700 рублей) и медвежьей шкуры (тоже недешевой). Из-за фантастического идиотизма этой кражи группа даже не стала писать заявление в милицию. Наверно, кто-то теперь сидит на золотом толчке, накрывшись шкурой медведя и грозно держа в руках оружие самурая…

Кольчуга Жеванкова, президента «Газнефтьалмазбанка», весит 6 кг.

Габариты чемодана — транспортного средства Джумжуда и Равшана — 15x2 м.

Светлаков был убежден, что юмор привлечет в кинотеатры молодежь, Басков — пенсионерок, а сам он, спасающий малыша-альбатроса — животных.

По словам председателя движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова, трансляция проекта вполне тянет на разжигание межнациональной розни, он прямо назвал фильм «моральным геноцидом таджикского народа» и призвал создателей принести извинения таджикам. Кстати, таджикские парламентарии говорили о том же еще летом 2007 года, правда, имея в виду программу «Наша Russia». Сегодня DVD-диски с фильмом запрещено продавать на территории Таджикистана (как и диски с телепередачей). Что интересно, в сюжете наемные рабочие Леонида не таджикской национальности — они происходят из вымышленной страны Нубарашен.