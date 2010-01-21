Наша Russia. Яйца судьбы, 2009

Население Москвы классово разделено на «олигархов», кушающих деликатесы, и «доширархов», пожирающих бич-пакеты. Но лишь один человек удостоился официального титула «дохерарха»: это Рябушкин Виктор Марьянович, необыкновенно успешный бизнесмен и владелец заводов-газет-пароходов. И все это благополучие — благодаря его волшебному талисману, золотым яйцам Чингисхана! Всех, кто узнал тайну артефакта, расстреливает сотрудник Марьяныча Бизон. Чтобы отремонтировать поврежденную пулями стенку, Рябушкин нанимает прораба по имени Леонид. Тот, получив огромную предоплату, встречает в аэропорту багаж. В чемодане — двое его работников-гастарбайтеров, Равшан и Джумджуд. Оставив их в чужих апартаментах, Леня уезжает по делам...
Фильм снимался меньше года: начало съемок — 07.10.2008, завершение — 24.09.2009.
В среднем съемочный день у актеров и съемочной группы длился по 12 часов — по две шестичасовые смены.
Съемки проходили в Москве и ближнем Подмосковье. Иногда приходилось прибегать к содействию ГИБДД для необходимого перекрытия определенных московских улиц. По словам исполнительного продюсера картины Дмитрия Добужинского, самыми сложными площадками оказались Ленинский проспект и Калужская площадь. Чтобы снять сорокасекундную сцену аварии, пришлось перекрывать Ленинский на несколько часов (для правительственной трассы это слишком долго, естественно, там возникла пробка).
«Дворец» Рябушкина — это не реальные апартаменты, а построенные в павильоне. Интерьер создали специально под это кино, реквизит приобретался в магазинах антиквариата.
Сюжет не сразу оформился в том виде, в каком его воплощение видят зрители. Были и иные, достаточно фееричные версии: Иван Дулин, узурпировавший власть на своем заводе, а затем устроивший в стране гей-революцию. Снежана Денисовна, притащившая учеников из Воронежа в столицу нашей родины и выдающая ее за Лондон. Гастарбайтеры, погибающие во имя своего народа. Галустяна, жестоко и в упор расстреливающего Светлакова пулеметной очередью, вырезали при монтаже (и правильно сделали).
Всех участников проекта очаровала роль-камео Николая Баскова: «народный артист Чечни» с интонацией капризной принцессы требовал платиновый микрофон — как единственный, достойный его золотого голоса.
В последний день съемок команда финансово пострадала от шаловливых ручонок неизвестных лиц: с площадки была совершена кража золотого унитаза (стоимостью 15 тысяч евро), самурайского меча (700 рублей) и медвежьей шкуры (тоже недешевой). Из-за фантастического идиотизма этой кражи группа даже не стала писать заявление в милицию. Наверно, кто-то теперь сидит на золотом толчке, накрывшись шкурой медведя и грозно держа в руках оружие самурая…
Кольчуга Жеванкова, президента «Газнефтьалмазбанка», весит 6 кг.
Габариты чемодана — транспортного средства Джумжуда и Равшана — 15x2 м.
Светлаков был убежден, что юмор привлечет в кинотеатры молодежь, Басков — пенсионерок, а сам он, спасающий малыша-альбатроса — животных.
По словам председателя движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова, трансляция проекта вполне тянет на разжигание межнациональной розни, он прямо назвал фильм «моральным геноцидом таджикского народа» и призвал создателей принести извинения таджикам. Кстати, таджикские парламентарии говорили о том же еще летом 2007 года, правда, имея в виду программу «Наша Russia». Сегодня DVD-диски с фильмом запрещено продавать на территории Таджикистана (как и диски с телепередачей). Что интересно, в сюжете наемные рабочие Леонида не таджикской национальности — они происходят из вымышленной страны Нубарашен.
Рафшан и Джумжуд, гастарбайтеры из Нубарашена, нелегально приезжают в Москву, где бригадир Леонид получил у одного олигарха заказ на супердорогой ремонт. Потеряв в столице "нацайника", Рафшан и Джумжуд пытаются найти и спасти его, сея повсюду разрушения и хаос. Но в самой безнадёжной ситуации судьба поворачивается к гастарбайтерам лицом - Рафшан и Джумжуд узнают страшную тайну, которая изменит всё...