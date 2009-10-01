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Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
Киноафиша Фильмы Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
Turtle: The Incredible Journey

Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение, 2009

2009 / Германия / Великобритания / Австрия
7.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Соленые брызги, крики чаек, шум прибрежных волн: все любят море и мечтают погрузиться в этот прекрасный, удивительный и непостижимый мир океана…

Главный герой — морская черепаха — зовет в дорогу и станет вашим гидом в потрясающем путешествии между континентами в бурных волнах мирового океана. Вас ждут красочные коралловые рифы, схватки с акулами, редкие обитатели глубоководья, пестрый мир жарких тропиков и пугающий холод антарктических льдов. Сколько загадок и тайн хранит морская пучина! Клады затонувших кораблей и аномалия Бермудского треугольника — это ничто в сравнении с тем, что вам предстоит узнать. В этом удивительном путешествии вам откроется вся мощь Океана и хрупкость этого сложного подводного мира, который так нуждается в нашей защите!

7.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 21 апреля 2010
Премьера в мире 1 октября 2009
Прокатчик Люксор
Режиссер
Ник Стрингер
В ролях
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Ханнелоре Эльснер
Ханнелоре Эльснер
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Flower95 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился. Но он одноразовый - желание пересмотреть вряд ли появится! Советую с детьми фильм смотреть. Он не только интересный, но и… Читать дальше…
Ташечка 2 апреля 2015, 12:51
это вторая часть фильма или повтор прошлогоднего???
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