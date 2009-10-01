Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение, 2009

Соленые брызги, крики чаек, шум прибрежных волн: все любят море и мечтают погрузиться в этот прекрасный, удивительный и непостижимый мир океана…

Главный герой — морская черепаха — зовет в дорогу и станет вашим гидом в потрясающем путешествии между континентами в бурных волнах мирового океана. Вас ждут красочные коралловые рифы, схватки с акулами, редкие обитатели глубоководья, пестрый мир жарких тропиков и пугающий холод антарктических льдов. Сколько загадок и тайн хранит морская пучина! Клады затонувших кораблей и аномалия Бермудского треугольника — это ничто в сравнении с тем, что вам предстоит узнать. В этом удивительном путешествии вам откроется вся мощь Океана и хрупкость этого сложного подводного мира, который так нуждается в нашей защите!