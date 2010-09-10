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Киноафиша Фильмы Операция "Татар"

Операция "Татар"

Tatar ajillagaa 18+
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О фильме

Обычный монгольский банковский служащий Тайвна обнаруживает, что руководство его банка, «Өрнө Дорно», замешано в преступных махинациях. В результате его увольняют, но он не может сразу рассказать об этом своей жене с больной дочкой на руках, и проводит время в поисках работы, а также в компании своего старого школьного знакомого Тулгу, бывшего полицейского, увлечённого детективами, боевиками и приключенческими фильмами.

Вдруг здоровье дочери резко ухудшается, и нуждающийся в большой сумме денег для её лечения Тайвна решает ограбить свой собственный банк, воспользовавшись детской книжкой об ограблениях, показанной ему Тулгой. Название для собственной операции — «Татар» — он со своими друзьями Тулгой, Гялбой и Колей выбирает, помня о том, что в своё время татары были грозным племенем, «налетавшим, словно ветер»…

Страна Россия / Монголия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 сентября 2010
Дата выхода
10 сентября 2010 Россия 16+
10 сентября 2010 Казахстан
10 сентября 2010 Украина
Производство Hero Entertainment
Другие названия
Tatar ajillagaa, Operation Tatar
Режиссер
Бат-Улзийн Баатар
В ролях
Борхуу Амархуу
Ганболдын Эрдэнэбилэг
Энхтайваны Батху
Н. Отгонбат
Дагважамцын Батсух
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
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