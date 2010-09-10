Обычный монгольский банковский служащий Тайвна обнаруживает, что руководство его банка, «Өрнө Дорно», замешано в преступных махинациях. В результате его увольняют, но он не может сразу рассказать об этом своей жене с больной дочкой на руках, и проводит время в поисках работы, а также в компании своего старого школьного знакомого Тулгу, бывшего полицейского, увлечённого детективами, боевиками и приключенческими фильмами.

Вдруг здоровье дочери резко ухудшается, и нуждающийся в большой сумме денег для её лечения Тайвна решает ограбить свой собственный банк, воспользовавшись детской книжкой об ограблениях, показанной ему Тулгой. Название для собственной операции — «Татар» — он со своими друзьями Тулгой, Гялбой и Колей выбирает, помня о том, что в своё время татары были грозным племенем, «налетавшим, словно ветер»…