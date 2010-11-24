Рапунцель: Запутанная История, 2010

Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью, лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. И казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней - это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь!

Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж - и вот наши герои на воле. Вместе с главными героями в авантюрное путешествие отправятся бравый конь-ищейка Максимус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников.