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Рапунцель: Запутанная История Рапунцель: Запутанная История
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Рапунцель: Запутанная История, 2010

2010 / США
8.5 Оцените
134 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В высокой башне без лестниц и дверей живет Рапунцель – дочь королевской четы, которая не знает о своем знатном происхождении. Много лет назад ее похитила злая ведьма, а чтобы Рапунцель не сбежала, колдунья внушила девочке, что мир за пределами башни смертельно опасен. Жизнь принцессы меняется, когда в ее башню случайно попадает обаятельный разбойник Флинн. Хитростью Рапунцель заставляет Флинна стать ее проводником в большом мире и помочь ей осуществить мечту – попасть на фестиваль летающих фонариков. 

  • Предыдущий анимационный фильм студии “Дисней”, “Принцесса и лягушка”, отметился скромными кассовыми сборами, несмотря на хорошую критику. Студия решила, что акцент на принцессу снижает интерес потенциальных зрителей-юношей, поэтому данный фильм позиционировался как комедийное приключение, а его трейлер был посвящен не столько принцессе Рапунцель, сколько Флинну Райдеру, главному персонажу мужского пола. 
  • Самый дорогой анимационный фильм студии “Дисней” на момент выхода. 
  • Кристен Белл и Идина Мензель пробовались на роль Рапунцель. Три года спустя они вместе поработали над фильмом “Холодное сердце”, сыграв роли Анны и Эльзы. 
  • В сцене танца задействовано более 3000 человек, это самая большая массовая сцена среди всех фильмов “Дисней”. 
  • Меч, которым Максимус сражается с Флинном у плотины, – римский гладиус. Имя Максимус также является римским именем. 

Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью, лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. И казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней - это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь!

Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж - и вот наши герои на воле. Вместе с главными героями в авантюрное путешествие отправятся бравый конь-ищейка Максимус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников.

8.5 Оцените
134 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 ноября 2010
Премьера онлайн 24 марта 2016
Премьера в мире 24 ноября 2010
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Байрон Ховард
Байрон Ховард
В ролях
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Закари Ливай
Закари Ливай
Рон Перлман
Рон Перлман
Донна Мерфи
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Все актеры и съемочная группа
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Рапунцель: Запутанная История
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