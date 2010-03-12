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Пипец Пипец
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Kick-Ass

Пипец, 2009

2009 / США
7.9 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэйв Лизевски – незаметный ученик старшей школы, угрюмый ботаник и фанат комиксов. Дэйв живет один со своим отцом. В школе у него есть несколько друзей, таких же зубрил, как и он сам. Дэйв мечтает о девушке, но он слишком застенчив, чтобы подойти к кому-нибудь. Тихая жизнь героя меняется, когда он принимает непростое решение стать супергероем. Поскольку у него нет ни особых сил, ни умений или специальной подготовки, на первой же вылазке Дэйва страшно избивают. К счастью, судьба сводит парня с настоящими супергероями, импозантным Папаней и его дочерью Убивашкой. Те решают прокачать Дэйва и сделать его частью команды…

  • Фильм основан на одноименном комиксе Марка Миллара и Джона Ромиты-младшего. 
  • Прежде чем попасть в Lionsgate Studios, продюсеры фильма перепробовали несколько других студий, у которых был один и тот же ультиматум: «Мы возьмем фильм, если вы уберете Убивашку, или хотя бы поднимете ее возраст до девятнадцати».
  • Получив отказ каждой студии, к которой они обращались, Мэттью Вон поднял бюджет фильма на званом обеде и снял его самостоятельно. В конечном итоге режиссер продал фильм студии Universal за вдвое большую сумму, чем он просил изначально.
  • Николас Кейдж придумал «маскировку» своего персонажа: у Дэймона Макриди будут усы, а у его альтер-эго «Папани» усы будут еще больше за счет наклеек.

Дэйв Лизевски живет в одноэтажной Америке. Он не геймер, не качок и не наркоман, он самый обыкновенный подросток. Когда он не околачивается в местном магазинчике комиксов с приятелями Тоддом и Марти, то мечтает о собственной учительнице и первой красавице класса Кэти Доксма. Единственное, что отличает Дэйва от всех остальных — это умершая год назад мать. Из этой смеси нормальности, подростковых желаний и злости и рождается идея стать супергероем по имени Мордобой.

Первая ночь в костюме и маске заканчивается для него ножевым ранением и бегством. Но после выздоровления Дэйв понимает, что не хочет расставаться со своей мечтой. И когда удачно предотвращенное ограбление магазина привлекает к нему внимание прессы, Мордоя затягивает в темный мир борьбы с преступностью. А в напарниках у него появляется Красный Туман.

7.9 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 15 апреля 2010
Премьера онлайн 20 апреля 2021
Премьера в мире 12 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Мэттью Вон
Мэттью Вон
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Линдси Фонсека
Линдси Фонсека
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Марк Стронг
Марк Стронг
Все актеры и съемочная группа
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Пошлая страсть американцев к комиксам про супергероев подвергается с годами все большему поруганию, только если раньше поругание происходило в основном на «чужой» для комикса территории, то теперь оно неуклонно смещается на территорию самого комикса. Первой афроласточкой нового витка этого осмеяния superhero movie стал «Хэнкок», который, правда, перебрал античных мифов и в итоге захлебнулся собственной мелодрамой. Мэтью Вон, режиссер Kick-Ass, учел опыт предшественников…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 15/04/2010 - 10:02:14):категорически понравились лишь сцены с Кейджем (как ни странно) и финальные минут пятнадцать (когда кино… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер Мэттью Вон обещает заново экранизировать комикс «Пипец»: «Это будет полное безумие» «Чтобы сыграть нового Пипца, мне нужен очень смелый актер или актриса, потому что это будет пугать до ужаса», — говорит он.
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17 декабря 2021 12:59
Хлоя Грейс Морец не против вернуться к роли Убивашки в фильме «Пипец 3» Автор оригинального комикса не разделяет ее энтузиазма.
Написать
9 декабря 2021 12:55
Автор комиксов Марк Миллар сообщил, что фильм «Пипец 3» пока ждать не стоит Как бы то ни было, исключать появление триквела в будущем он не стал.
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30 ноября 2021 16:54
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