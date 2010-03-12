Пипец, 2009

Дэйв Лизевски живет в одноэтажной Америке. Он не геймер, не качок и не наркоман, он самый обыкновенный подросток. Когда он не околачивается в местном магазинчике комиксов с приятелями Тоддом и Марти, то мечтает о собственной учительнице и первой красавице класса Кэти Доксма. Единственное, что отличает Дэйва от всех остальных — это умершая год назад мать. Из этой смеси нормальности, подростковых желаний и злости и рождается идея стать супергероем по имени Мордобой.



Первая ночь в костюме и маске заканчивается для него ножевым ранением и бегством. Но после выздоровления Дэйв понимает, что не хочет расставаться со своей мечтой. И когда удачно предотвращенное ограбление магазина привлекает к нему внимание прессы, Мордоя затягивает в темный мир борьбы с преступностью. А в напарниках у него появляется Красный Туман.