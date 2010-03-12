Пипец, 2009

Дэйв Лизевски – незаметный ученик старшей школы, угрюмый ботаник и фанат комиксов. Дэйв живет один со своим отцом. В школе у него есть несколько друзей, таких же зубрил, как и он сам. Дэйв мечтает о девушке, но он слишком застенчив, чтобы подойти к кому-нибудь. Тихая жизнь героя меняется, когда он принимает непростое решение стать супергероем. Поскольку у него нет ни особых сил, ни умений или специальной подготовки, на первой же вылазке Дэйва страшно избивают. К счастью, судьба сводит парня с настоящими супергероями, импозантным Папаней и его дочерью Убивашкой. Те решают прокачать Дэйва и сделать его частью команды…
Дэйв Лизевски живет в одноэтажной Америке. Он не геймер, не качок и не наркоман, он самый обыкновенный подросток. Когда он не околачивается в местном магазинчике комиксов с приятелями Тоддом и Марти, то мечтает о собственной учительнице и первой красавице класса Кэти Доксма. Единственное, что отличает Дэйва от всех остальных — это умершая год назад мать. Из этой смеси нормальности, подростковых желаний и злости и рождается идея стать супергероем по имени Мордобой.
Первая ночь в костюме и маске заканчивается для него ножевым ранением и бегством. Но после выздоровления Дэйв понимает, что не хочет расставаться со своей мечтой. И когда удачно предотвращенное ограбление магазина привлекает к нему внимание прессы, Мордоя затягивает в темный мир борьбы с преступностью. А в напарниках у него появляется Красный Туман.