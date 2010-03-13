Монстры, 2010

Американский журналист-фотограф Колдер хочет сделать репортаж о Зоне: той части Мексики, куда упал вернувшийся исследовательский зонд НАСА, принесший из космоса на Землю агрессивных существ и смертельно опасный вирус. Однако вход в Зону закрыт, и чтобы попасть туда, Колдер соглашается стать сопровождающим для дочери своего босса, которая застряла в Мексике и мечтает вернуться к отцу.
Шесть лет назад, обнаружив признаки существования инопланетной жизни в Солнечной системе, NASA запустила для сбора образцов исследовательскую ракету. Возвращаясь на Землю, челнок потерпел крушение над Центральной Америкой. Довольно скоро на месте катастрофы стали появляться новые формы жизни, и половина Мексики была закрыта на карантин, получив статус «Зараженной зоны». В наши дни американские и мексиканские военные пытаются воспрепятствовать проникновению «тварей» за пределы их ареала обитания. На фоне этих событий американский фотожурналист соглашается провести смертельно напуганную туристку по Зараженной зоне к безопасной территории у границы США. На каждом шагу их подстерегают опасности. Спасаясь от гибели, герои становятся ближе друг другу.