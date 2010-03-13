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Monsters

Монстры, 2010

2010 / Великобритания
7.1 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американский журналист-фотограф Колдер хочет сделать репортаж о Зоне: той части Мексики, куда упал вернувшийся исследовательский зонд НАСА, принесший из космоса на Землю агрессивных существ и смертельно опасный вирус. Однако вход в Зону закрыт, и чтобы попасть туда, Колдер соглашается стать сопровождающим для дочери своего босса, которая застряла в Мексике и мечтает вернуться к отцу. 

  • Фильм был снят в четырех странах Южной Америки (Мексика, Гватемала, Коста-Рика, Белиз), а также США за восемь месяцев. Команда из семи человек перемещалась по континенту на одном минивэне.
  • Фильм снимался на камеру “SONY EX-3”, c насадкой для “никоновских” объективов.
  • Все развалины и разрушения снимали в настоящих городах, пострадавших от урагана. Гарет Эдвардс целенаправленно отслеживал сообщения о стихийных бедствиях и направлял команду к следующей локации.
  • Изначально Гарет Эдвардс сомневался в том, этично ли снимать фильм в местах, где люди недавно пережили трагедию, но когда ему сказали, что это поможет и принесет в бюджет хоть какие-то средства на помощь пострадавшим, он принял решение продолжать съемки.
  • Режиссер Гарет Эдвардс также работал оператором, художником-постановщиком и художником по визуальным эффектам. 
  • Съемки фильма заняли восемь месяцев. Съемочная группа из семи человек перемещалась по континенту на одном минивэне.

Шесть лет назад, обнаружив признаки существования инопланетной жизни в Солнечной системе, NASA запустила для сбора образцов исследовательскую ракету. Возвращаясь на Землю, челнок потерпел крушение над Центральной Америкой. Довольно скоро на месте катастрофы стали появляться новые формы жизни, и половина Мексики была закрыта на карантин, получив статус «Зараженной зоны». В наши дни американские и мексиканские военные пытаются воспрепятствовать проникновению «тварей» за пределы их ареала обитания. На фоне этих событий американский фотожурналист соглашается провести смертельно напуганную туристку по Зараженной зоне к безопасной территории у границы США. На каждом шагу их подстерегают опасности. Спасаясь от гибели, герои становятся ближе друг другу.

7.1 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 30 сентября 2010
Премьера онлайн 24 сентября 2010
Премьера в мире 13 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гарет Эдвардс
Гарет Эдвардс
В ролях
Скут МакНейри
Уитни Эйбл
Все актеры и съемочная группа
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Монстры
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
rsel 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, извиняюсь за свой французский ГАМНО которое я ещё не видел в своей жизни! 3 минуты трейлера собрали в себя все специфекты фильма, а так же… Читать дальше…
Марк Данилов 4 сентября 2022, 10:11
Тот случай, когда смотришь и думаешь: "Да заканчивайся уже".
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48 голосов
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