Монстры, 2010

Шесть лет назад, обнаружив признаки существования инопланетной жизни в Солнечной системе, NASA запустила для сбора образцов исследовательскую ракету. Возвращаясь на Землю, челнок потерпел крушение над Центральной Америкой. Довольно скоро на месте катастрофы стали появляться новые формы жизни, и половина Мексики была закрыта на карантин, получив статус «Зараженной зоны». В наши дни американские и мексиканские военные пытаются воспрепятствовать проникновению «тварей» за пределы их ареала обитания. На фоне этих событий американский фотожурналист соглашается провести смертельно напуганную туристку по Зараженной зоне к безопасной территории у границы США. На каждом шагу их подстерегают опасности. Спасаясь от гибели, герои становятся ближе друг другу.