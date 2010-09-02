Десятилетняя Юрико - внучка влиятельного якудзы Тацио Ямада, которого боятся все, а он боится за нее. Всегда рядом с Юрико бдительная охрана и даже в школу ее сопровождают телохранители. В один прекрасный день у Ямады случаются «временные трудности» и ради безопасности внучки он отправляет ее в Рим. Но по дороге самолет совершает вынужденную посадку на юге России. Телохранители исчезают, и Юрико остается одна в незнакомой стране.

Но Юрико привыкла быть сильной. Она ищет выход из сложившейся ситуации, а находит непутевого парня Леху и даже спасет ему жизнь. И теперь у Лехи перед Юрико – «гири» - долг чести. И по японскому обычаю он должен служить ей всю жизнь, несмотря на трудности с законом и переводом.