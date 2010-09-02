Главная героиня фильма, еще совсем юная, но уже властная и своенравная японская школьница по имени Юрико, является дочерью одного из верхушки якудза, японской мафии. Из-за постоянной угрозы жизни девочка редко покидает свой дом, а друзей ей заменяет группа профессиональных телохранителей. Когда в Токио начинается война кланов, и родители Юрико понимают, что дело пахнет жареным, ее отправляют в Рим, подальше от бандитских разборок. Однако самолет совершает вынужденную посадку в России, где героиню выслеживают, а ее телохранителей убивают. Самой Юрико удается сбежать, и она случайно спасает жизнь бежавшему зеку по имени Леха. В соответствии с восточным кодексом чести, теперь он перед ней в неоплатном долгу…
Десятилетняя Юрико - внучка влиятельного якудзы Тацио Ямада, которого боятся все, а он боится за нее. Всегда рядом с Юрико бдительная охрана и даже в школу ее сопровождают телохранители. В один прекрасный день у Ямады случаются «временные трудности» и ради безопасности внучки он отправляет ее в Рим. Но по дороге самолет совершает вынужденную посадку на юге России. Телохранители исчезают, и Юрико остается одна в незнакомой стране.
Но Юрико привыкла быть сильной. Она ищет выход из сложившейся ситуации, а находит непутевого парня Леху и даже спасет ему жизнь. И теперь у Лехи перед Юрико – «гири» - долг чести. И по японскому обычаю он должен служить ей всю жизнь, несмотря на трудности с законом и переводом.
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