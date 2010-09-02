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Дочь якудзы

Doch yakudzy 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, еще совсем юная, но уже властная и своенравная японская школьница по имени Юрико, является дочерью одного из верхушки якудза, японской мафии. Из-за постоянной угрозы жизни девочка редко покидает свой дом, а друзей ей заменяет группа профессиональных телохранителей. Когда в Токио начинается война кланов, и родители Юрико понимают, что дело пахнет жареным, ее отправляют в Рим, подальше от бандитских разборок. Однако самолет совершает вынужденную посадку в России, где героиню выслеживают, а ее телохранителей убивают. Самой Юрико удается сбежать, и она случайно спасает жизнь бежавшему зеку по имени Леха. В соответствии с восточным кодексом чести, теперь он перед ней в неоплатном долгу… 

  • Для режиссера фильма Гульшад Омаровой это первая работа с крупнобюджетным кино. Ранее она ставила только подростковые фильмы с детьми в главных ролях. За умение работать с юными актерами ее и приметил соавтор, Сергей Бодров-старший. 
  • Аракава Тика, японская актриса, исполнившая главную роль, была подобрана после тщательного кастинга, проводившегося по всей Японии. Во время съемок фильма девочке было всего десять лет, но она с легкостью начала учить русские и итальянские фразы, спела оперную арию и даже самостоятельно выполняла все свои трюки.
  • “Дочь якудзы” - первый фильм Сергея Бодрова-старшего, снятый в жанре комедии. 
  • Роль Лехи - дебют выпускника ГИТИСа Вадима Дорофеева в большом кино. В дальнейшем молодой актер снимался в таких фильмах, как “Арена” (2012), “Смысл жизни” (2018), сериале “Дурная кровь” (2013).
  • Бюджет картины составил 3 миллиона долларов. 
  • Исполнительница роли Юрико, Тика Аракава, специально для съемок выучила несколько диалогов на русском, а также партию из оперы “Мадам Баттерфляй” на итальянском. 
  • Часть съемок проходила в Японии. Но основная работа по созданию фильма велась в Крыму.

Десятилетняя Юрико - внучка влиятельного якудзы Тацио Ямада, которого боятся все, а он боится за нее. Всегда рядом с Юрико бдительная охрана и даже в школу ее сопровождают телохранители. В один прекрасный день у Ямады случаются «временные трудности» и ради безопасности внучки он отправляет ее в Рим. Но по дороге самолет совершает вынужденную посадку на юге России. Телохранители исчезают, и Юрико остается одна в незнакомой стране.

Но Юрико привыкла быть сильной. Она ищет выход из сложившейся ситуации, а находит непутевого парня Леху и даже спасет ему жизнь. И теперь у Лехи перед Юрико – «гири» - долг чести. И по японскому обычаю он должен служить ей всю жизнь, несмотря на трудности с законом и переводом.

 

Дочь якудзы - трейлер
Дочь якудзы  трейлер
Страна Россия / Германия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 2 сентября 2010
Дата выхода
2 сентября 2010 Россия Наше кино 16+
2 сентября 2010 Беларусь
2 сентября 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
2 сентября 2010 Украина
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $420 602
Производство CTB Film Company, Кинофабрика, Tengri
Другие названия
Doch yakudzy, A Yakuza's Daughter Never Cries, Córka yakuzy, Yakuza Girl, Дочь якудзы, ヤクザガール　二代目は10歳, 黑帮的女儿不许哭
Режиссер
Сергей Бодров
Сергей Бодров
Гука Омарова
В ролях
Чика Аракава
Вадим Дорофеев
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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Дочь якудзы

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