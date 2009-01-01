Дочь богатых родителей и самая популярная девушка в школе, очаровательная Ания покорила сердце Виктора с первого взгляда. Но красавица уже встречается с Питером, самовлюбленным красавчиком, приезжающим в школу на роскошной гоночной машине. Вик изо всех сил пытается привлечь к себе внимание Ании, но при каждой попытке завести с ней разговор начинает смущенно заикаться, вызывая смех у окружающих и целый поток издевательств со стороны Питера. Но вскоре, после множества трогательных глупостей, нелепых ситуаций и застенчивых иков искренность Виктора все же находит отклик в душе Ании, и она соглашается пойти с ним на свидание.