Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма ПоцелуйчИК
6.0
Киноафиша Фильмы ПоцелуйчИК
6.0

ПоцелуйчИК

, 2009
Love at First Hiccup
США / комедия / 18+
Постер фильма ПоцелуйчИК
6.0

О фильме

Дочь богатых родителей и самая популярная девушка в школе, очаровательная Ания покорила сердце Виктора с первого взгляда. Но красавица уже встречается с Питером, самовлюбленным красавчиком, приезжающим в школу на роскошной гоночной машине. Вик изо всех сил пытается привлечь к себе внимание Ании, но при каждой попытке завести с ней разговор начинает смущенно заикаться, вызывая смех у окружающих и целый поток издевательств со стороны Питера. Но вскоре, после множества трогательных глупостей, нелепых ситуаций и застенчивых иков искренность Виктора все же находит отклик в душе Ании, и она соглашается пойти с ним на свидание.

В ролях

Девон Верхейзер
Девон Верхейзер
Victor
Скаут Тэйлор-Комптон
Скаут Тэйлор-Комптон
Anya
Кен Лаки
Кен Лаки
Peter
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Roger
Шон Маркетт
Шон Маркетт
Nick
Николас Браун
Николас Браун
Ernie
Таня Верафилд
Marisa
Адам Дж. Бернстайн
Brian
Daniel Polo
Zack
Ребекка Стааб
Constance
Режиссер Барбара Топсеэ-Ротенборг
Сценарист Барбара Топсеэ-Ротенборг, Сорен Фреллесен, Деннис Юргенсен
Композитор Рэйни Шокне
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Дата выхода
22 июля 2010 Россия Каравелла-DDC
22 июля 2010 Беларусь
2 февраля 2009 Германия
1 января 2010 Дания
22 июля 2010 Казахстан
1 января 2009 США
22 июля 2010 Украина
MPAA R
Сборы в мире $20 313
Производство Hiccup, Regner Grasten International
Другие названия
Love at First Hiccup, The First Time, Amore al primo... gulp!, Nụ Hôn Tình Đầu, Pierwszy raz, Pirmas kartas, Любов от пръв поглед, ПоцелуйчИК, 初恋从打嗝开始

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на ПоцелуйчИК

Шафер напрокат
Шафер напрокат комедия
2015, США
6.0
Вертолётная мама
Вертолётная мама комедия
2014, США
5.0
Отвязная Калифорния
Отвязная Калифорния триллер
2014, США
3.0
В первый раз
В первый раз мелодрама, комедия, драма
2012, США
7.0
Будь моим парнем на 5 минут
Будь моим парнем на 5 минут комедия, мелодрама, мюзикл
2008, США
7.0
Пенелопа
Пенелопа комедия, драма, сказка
2006, Великобритания / США
7.0
Не хочу забывать
Не хочу забывать мелодрама
2004, Южная Корея
7.0
Хорошие дети
Хорошие дети комедия
2016, США
6.0
Мой друг - гей
Мой друг - гей комедия
2014, США
5.0
Мой будущий тесть — аферист
Мой будущий тесть — аферист комедия
2013, США
5.0
Выпускной
Выпускной комедия
2011, США
5.0
Как выйти замуж за миллиардера
Как выйти замуж за миллиардера комедия
2010, Великобритания
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше