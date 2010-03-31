Последняя песня, 2010

Жизнь 17-летней Вероники Миллер переворачивается вверх тормашками, когда ее родители разводятся, и отец перебирается в город Вилмингтон, Нью-Йорк. Это было три года назад, но ее злость не проходит, и девушка отчуждает себя от родителей, особенно от отца.

Несмотря на это, она против своей воли едет к нему на лето, но их отношения попрежнему оставляют желать лучшего. Папа Вероники — бывший пианист и учитель, проживающий спокойную жизнь в прибрежном городке. Теперь он работает над созданием картины, которую выставят в местной церкви. Пытаясь наладить контакт с дочерью, родитель прибегает к помощи музыки, их единственному с Вероникой общему интересу.