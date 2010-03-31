Последняя песня, 2010

Родители Вероники и ее младшего брата Джона развелись. До недавнего времени ребята жили в Нью-Йорке с матерью, но однажды их отправляют на лето к отцу, музыканту Стиву. Он живет в небольшом городке, расположенном на берегу моря, что совсем не по душе привыкшей к жизни в мегаполисе Веронике. К тому же дает о себе знать давняя обида на отца. Девушка не собирается разговаривать с ним на протяжении всех летних каникул, но череда событий, в том числе знакомство с местным парнем Уиллом, влияет на отношение Веронике к ситуации. Она заново открывает для себя любовь к музыке - той стихии, что всегда роднила ее с отцом. Возможно, это станет первым шагом к взаимопониманию между Стивом и дочерью…
Жизнь 17-летней Вероники Миллер переворачивается вверх тормашками, когда ее родители разводятся, и отец перебирается в город Вилмингтон, Нью-Йорк. Это было три года назад, но ее злость не проходит, и девушка отчуждает себя от родителей, особенно от отца.
Несмотря на это, она против своей воли едет к нему на лето, но их отношения попрежнему оставляют желать лучшего. Папа Вероники — бывший пианист и учитель, проживающий спокойную жизнь в прибрежном городке. Теперь он работает над созданием картины, которую выставят в местной церкви. Пытаясь наладить контакт с дочерью, родитель прибегает к помощи музыки, их единственному с Вероникой общему интересу.