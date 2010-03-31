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The Last Song

Последняя песня, 2010

2010 / США
7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Родители Вероники и ее младшего брата Джона развелись. До недавнего времени ребята жили в Нью-Йорке с матерью, но однажды их отправляют на лето к отцу, музыканту Стиву. Он живет в небольшом городке, расположенном на берегу моря, что совсем не по душе привыкшей к жизни в мегаполисе Веронике. К тому же дает о себе знать давняя обида на отца. Девушка не собирается разговаривать с ним на протяжении всех летних каникул, но череда событий, в том числе знакомство с местным парнем Уиллом, влияет на отношение Веронике к ситуации. Она заново открывает для себя любовь к музыке - той стихии, что всегда роднила ее с отцом. Возможно, это станет первым шагом к взаимопониманию между Стивом и дочерью…

  • Лиам Хемсворт (Уилл) в кадре должен был играть в пляжный волейбол. Однако сам актер не был хорошим игроком и боялся, что, узнав об этом, создатели фильма снимут его с роли.
  • Перед съемками Грег Киннир (Стив), Лиам Хемсворт (Уилл) и Бобби Коулмэн (Джон) посещали мастер-классы по созданию витражей. 
  • Уменьшительный вариант имени главной героини звучит как Ронни. Майли Сайрус дала своему персонажу такое имя в честь своего дедушки Рона Сайруса, умершего в 2006 году. 
  • “Последняя песня” - первый фильм, снятый на острове Тайби (штат Джорджия, США). 

Жизнь 17-летней Вероники Миллер переворачивается вверх тормашками, когда ее родители разводятся, и отец перебирается в город Вилмингтон, Нью-Йорк. Это было три года назад, но ее злость не проходит, и девушка отчуждает себя от родителей, особенно от отца.

Несмотря на это, она против своей воли едет к нему на лето, но их отношения попрежнему оставляют желать лучшего. Папа Вероники — бывший пианист и учитель, проживающий спокойную жизнь в прибрежном городке. Теперь он работает над созданием картины, которую выставят в местной церкви. Пытаясь наладить контакт с дочерью, родитель прибегает к помощи музыки, их единственному с Вероникой общему интересу.

7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 31 марта 2010
Премьера в мире 31 марта 2010
Возраст 16+
Режиссер
Джули Энн Робинсон
В ролях
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Грег Киннир
Грег Киннир
Бобби Коулман
Келли Престон
Келли Престон
Ник Сирси
Ник Сирси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последняя песня 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:01
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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26 голосов
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