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Четвертый вид Четвертый вид
Киноафиша Фильмы Четвертый вид
The Fourth Kind

Четвертый вид, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

На Аляске в течение десятилетия пропадают люди. Несмотря на расследования ФБР, правда о них никогда не была обнаружена. Местный психолог доктор Абигейл Тайлер ведет видеозаписи с травмированными пациентами и обнаруживает, что некоторые из них демонстрируют тревожных доказательства похищения инопланетянами. Четвертый вид вызывает ужасные откровения нескольких свидетелей. Вскоре Эбби понимает, что и она сама стала очередной целью пришельцев. Сможет ли она спастись?

  • Название фильма получено от классификации Дж. Аллена Хайнека близких встреч с инопланетянами: первый – наблюдение НЛО в небе, второй – физические следы его присутствия, третий – появление пришельцев, и четвертый – похищение человека.  
  • Мистифицированные интервью в фильме разозлили семьи настоящих пропавших лиц в городе Номе, Аляска, и они осудили создателей за тривиализацию их потери. 
  • Среди реальных жителей Номе - 51% населения составляют коренные жители Аляски, но в фильме не появляется ни одного представителя этих коренных народов. 
  • Привычный саундтрек, используемый для финальных титров фильмов, здесь заменен различными звуковыми треками, где люди звонят в реально существующий «Центр отчетности НЛО» и жалуются на паранормальные явления.

В одном городке на Аляске число исчезновений жителей стабильно превышает все разумные пределы в течение сорока лет. Правительство же прикрывает инциденты силами ФБР. Эбби начинает собственное расследование...

7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 11 марта 2010
Премьера онлайн 28 апреля 2013
Премьера в мире 6 ноября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Олатунде Осунсанми
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Энзо Силенти
Кори Джонсон
Кори Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Четвертый вид 2 постера
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Четвертый вид
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Наша рецензия
Как и весьма увесистая часть современных американских фильмов об инопланетянах, призраках и прочих сверхъестественных меньшинствах, «Четвертый вид» сделан, по утверждению его авторов, на основе реальных событий. Создатели The Fourth Kind воспроизводят (или делают вид, будто воспроизводят) череду неких странных происшествий, случившихся на Аляске в 2000 году и связанных с похищением людей пришельцами из мест столь отдаленных, что даже названий этих мест никто не знает. Однако…
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disturatro 23 февраля 2023, 19:42
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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