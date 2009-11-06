Четвертый вид, 2009

На Аляске в течение десятилетия пропадают люди. Несмотря на расследования ФБР, правда о них никогда не была обнаружена. Местный психолог доктор Абигейл Тайлер ведет видеозаписи с травмированными пациентами и обнаруживает, что некоторые из них демонстрируют тревожных доказательства похищения инопланетянами. Четвертый вид вызывает ужасные откровения нескольких свидетелей. Вскоре Эбби понимает, что и она сама стала очередной целью пришельцев. Сможет ли она спастись?