Картина расскажет о забастовке 1968 года на заводе Форда, во время которой 850 женщин прекратили работу в знак протеста против дискриминации по половому признаку. Считается, что именно тогда впервые был поднят вопрос о необходимости равенства в оплате труда мужчин и женщин.
|11 сентября 2010
|Россия
|18+
|28 октября 2010
|Австралия
|14 января 2011
|Австрия
|9 марта 2011
|Бельгия
|1 октября 2010
|Великобритания
|13 января 2011
|Германия
|24 марта 2011
|Греция
|9 июня 2011
|Дания
|18 ноября 2010
|Израиль
|1 октября 2010
|Ирландия
|3 декабря 2010
|Италия
|11 сентября 2010
|Казахстан
|11 сентября 2010
|Канада
|14 апреля 2011
|Кувейт
|24 ноября 2011
|Малайзия
|3 июня 2011
|Мексика
|12 мая 2011
|Нидерланды
|22 октября 2010
|Новая Зеландия
|1 октября 2011
|Норвегия
|9 марта 2011
|Португалия
|24 марта 2011
|Румыния
|19 ноября 2010
|США
|24 марта 2011
|Сингапур
|24 июня 2011
|Турция
|11 сентября 2010
|Украина
|9 марта 2011
|Франция
|11 февраля 2011
|Швейцария
|21 января 2011
|ЮАР