Постер фильма Сделано в Дагенхэме
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Сделано в Дагенхэме

Made in Dagenham 18+
О фильме

Картина расскажет о забастовке 1968 года на заводе Форда, во время которой 850 женщин прекратили работу в знак протеста против дискриминации по половому признаку. Считается, что именно тогда впервые был поднят вопрос о необходимости равенства в оплате труда мужчин и женщин.

Сделано в Дагенхэме - трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 11 сентября 2010
Дата выхода
11 сентября 2010 Россия 18+
28 октября 2010 Австралия
14 января 2011 Австрия
9 марта 2011 Бельгия
1 октября 2010 Великобритания
13 января 2011 Германия
24 марта 2011 Греция
9 июня 2011 Дания
18 ноября 2010 Израиль
1 октября 2010 Ирландия
3 декабря 2010 Италия
11 сентября 2010 Казахстан
11 сентября 2010 Канада
14 апреля 2011 Кувейт
24 ноября 2011 Малайзия
3 июня 2011 Мексика
12 мая 2011 Нидерланды
22 октября 2010 Новая Зеландия
1 октября 2011 Норвегия
9 марта 2011 Португалия
24 марта 2011 Румыния
19 ноября 2010 США
24 марта 2011 Сингапур
24 июня 2011 Турция
11 сентября 2010 Украина
9 марта 2011 Франция
11 февраля 2011 Швейцария
21 января 2011 ЮАР
MPAA R
Бюджет $7 200 000
Сборы в мире $12 629 471
Производство Audley Films, BBC Film, BMS Finance
Другие названия
Made in Dagenham, We Want Sex, Cuộc Chiến Nhân Quyền, Dagenham Girls, Det stærke køn, Dziewczyny z Dagenham, Eize min shivyon, Femeile din Dagenham, Flickorna från Dagenham, Flickorna i Dagenham, Gynaikes etoimes gia ola, Harc az egyenjogúságért, Igualdade de Sexos, Izdelano v Dagenhamu, Jentene fra Dagenham, Kadının Fendi, Les dames de Dagenham, Mujeres que hicieron historia, Pagaminta Dagenhame, Pago justo, Revolução em Dagenham, Tehtaan tytöt, Valmistatud Dagenhamis, We Want Sex Equality, Ženska prava hoću, Γυναίκες έτοιμες για όλα, Искаме секс, Сделано в Дагенхэме, ファクトリー・ウーマン, 鐵娘IN工廠
Режиссер
Найджел Коул
В ролях
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Цитаты
Eddie O'Grady Боже, я люблю выпить, но я не пью каждый вечер и не трах**** других женщин, или... Слушай, я ни разу не поднял на тебя руку. Никогда. И на детей тоже.
Rita O'Grady Боже мой.
Eddie O'Grady Что? Почему ты так смотришь?
Rita O'Grady Так. Ты теперь святой, да? Это ты мне говоришь, Эдди? Ты, чёрт возьми, святой? Потому что ты нас по-честному не обижаешь?
Eddie O'Grady Что ты говоришь?
Rita O'Grady Так и должно быть. Господи, Эдди! Ты понимаешь, из-за чего весь этот забастовка была, а? О, да. На самом деле, ты прав. Ты не пьёшь, не играешь в азартные игры, играешь с детьми, не трещишь нас. О, повезло мне. Ради всего святого, Эдди, так и должно быть! Попробуй это понять. Права, а не привилегии. Это так просто. На самом деле, чертовски просто.
