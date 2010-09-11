Eddie O'Grady Боже, я люблю выпить, но я не пью каждый вечер и не трах**** других женщин, или... Слушай, я ни разу не поднял на тебя руку. Никогда. И на детей тоже.

Rita O'Grady Боже мой.

Eddie O'Grady Что? Почему ты так смотришь?

Rita O'Grady Так. Ты теперь святой, да? Это ты мне говоришь, Эдди? Ты, чёрт возьми, святой? Потому что ты нас по-честному не обижаешь?

Eddie O'Grady Что ты говоришь?