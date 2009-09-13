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Постер фильма Семейка Джонсов
Постер фильма Семейка Джонсов
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Семейка Джонсов

Семейка Джонсов

The Joneses 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Образцово - показательная во всех отношениях семья поселяется в маленьком городке. Джонсы сразу становятся кумирами и любимчиками всех его жителей. Вот на кого хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом деле Джонсы - не супруги, и их дети – не настоящие. Нет, они не шпионы и не инопланетяне.

Все они – просто сотрудники маркетинговой компании, нанятые и засланные в городок, чтобы рекламировать нестандартными методами «идеальный» образ жизни, а заодно и миллион товаров! Но со временем Джонсы начинают обнаруживать, что их работенка не такая простая, как казалось, а горожане – что Джонсы не такие уж идеальные, и у каждого из них найдется какой-нибудь тайный порок…

Семейка Джонсов - отрывок 1
Семейка Джонсов  отрывок 1
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 23 апреля 2010
Премьера в мире 13 сентября 2009
Дата выхода
19 августа 2010 Россия Люксор 16+
19 августа 2010 Беларусь
12 декабря 2011 Бразилия
23 апреля 2010 Великобритания
28 октября 2010 Греция
6 мая 2010 Дания
19 августа 2010 Казахстан
21 июня 2012 Португалия
19 августа 2010 Украина
17 ноября 2010 Франция
14 мая 2010 Швеция
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $7 043 835
Производство Echo Lake Entertainment, Premiere Picture, The Joneses
Другие названия
The Joneses, Amor por contrato, La famille Jones, Jonesovi, Den perfekte familien, Džounsai, Eladó a családom, Familie Jones - Zu perfekt, um wahr zu sein, Familjen Jones, Jonesid, Jonesin perhe, Jonesovci, Jonesovi: Americký sen, La familia Jones, Mia oikogeneia... psonio, Niedościgli Jonesowie, Obitelj Jones, Örnek Aile, The Joneses - Verraten und verkauft, The Riches, Uma Família Com Etiqueta, Μια οικογένεια... ψώνιο, Семейка Джонсов, Семейство Джоунс, Сімейка Джонсів, 幸せがおカネで買えるワケ
Режиссер
Деррик Борте
В ролях
Деми Мур
Деми Мур
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Гэри Коул
Гэри Коул
Крис Уильямс
Крис Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 18 голосов
6.4 IMDb
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Наша рецензия

Те, кто станет смотреть этот фильм через призму семейных ценностей (а я вот, например, все фильмы смотрю исключительно через призму семейных ценностей), непременно будут ждать, когда же Джонсы превратятся в Аддамсов. Точнее, не превратятся, а явят миру свое истинное – аддамсовское – лицо. Не дождутся. Не явят. Не аддамсовское у них лицо. Но тоже по-своему симпатичное: дочка-нимфоманка, сын-гей, мама-шопоголик (только с другой стороны баррикады – в смысле продажи всем всего и вся, шоповой…
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