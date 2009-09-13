Образцово - показательная во всех отношениях семья поселяется в маленьком городке. Джонсы сразу становятся кумирами и любимчиками всех его жителей. Вот на кого хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом деле Джонсы - не супруги, и их дети – не настоящие. Нет, они не шпионы и не инопланетяне.

Все они – просто сотрудники маркетинговой компании, нанятые и засланные в городок, чтобы рекламировать нестандартными методами «идеальный» образ жизни, а заодно и миллион товаров! Но со временем Джонсы начинают обнаруживать, что их работенка не такая простая, как казалось, а горожане – что Джонсы не такие уж идеальные, и у каждого из них найдется какой-нибудь тайный порок…