Образцово - показательная во всех отношениях семья поселяется в маленьком городке. Джонсы сразу становятся кумирами и любимчиками всех его жителей. Вот на кого хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом деле Джонсы - не супруги, и их дети – не настоящие. Нет, они не шпионы и не инопланетяне.
Все они – просто сотрудники маркетинговой компании, нанятые и засланные в городок, чтобы рекламировать нестандартными методами «идеальный» образ жизни, а заодно и миллион товаров! Но со временем Джонсы начинают обнаруживать, что их работенка не такая простая, как казалось, а горожане – что Джонсы не такие уж идеальные, и у каждого из них найдется какой-нибудь тайный порок…
|19 августа 2010
|Россия
|Люксор
|16+
|19 августа 2010
|Беларусь
|12 декабря 2011
|Бразилия
|23 апреля 2010
|Великобритания
|28 октября 2010
|Греция
|6 мая 2010
|Дания
|19 августа 2010
|Казахстан
|21 июня 2012
|Португалия
|19 августа 2010
|Украина
|17 ноября 2010
|Франция
|14 мая 2010
|Швеция