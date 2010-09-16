Поиск собственного «я» принимает, порой, причудливые формы. Что одним кажется диким, для других — норма и способ самовыражения. И каждый для себя решает сам — что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Главное, чтобы за этот выбор не расплачивались другие…

Тема негласного сотрудничества граждан с органами в нашей стране чрезвычайно остра. По мнению большинства — это стукачество, но с другой стороны, ничего иного во всем мире пока не придумали. И огромное количество тяжких преступлений раскрывается с помощью именно этих людей.