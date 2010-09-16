Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Подсадной
1 постер
Киноафиша Фильмы Подсадной

Подсадной

Podsadnoy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Актерская карьера Николая не задалась, однако герой нашел способ время от времени перевоплощаться в кого-то другого и при этом помогать людям. Все началось в юности, когда возлюбленная Николая, Таня, пожаловалась парню на грабителя. Неизвестный среди бела дня украл у Таниной бабушки сережки, но даже оказавшись в кутузке, сознаваться в содеянном не спешил. Коля подбивает своего друга-милиционера на эксперимент, который оказывается удачным - парень подсаживается к вору в камеру и, притворяясь неким Вадиком, выводит того на чистую воду. Проходит немало лет, Николай становится успешным бизнесменом, но стражи порядка по-прежнему прибегают к его помощи. Очередное задание оказывается куда опаснее, чем предполагалось изначально…

  • В основу сюжета лег одноименный роман Андрея Кивинова - автора повестей, по которым был снят первый сезон “Улиц разбитых фонарей”, и сценариста “Убойной силы”.
  • Особое внимание в фильме уделено творчеству Владимира Маяковского. Из уст главного героя звучат строки стихотворения “Себе, любимому, посвящает эти строки автор”, а также несколько раз упоминается пьеса “Клоп”.  
  • В саундтрек фильма вошли песни групп “Крестная семья”, “Враги”, Siberia, Znaki, а также Павла Кашина и Хелависы (Натальи О’Шей).  

Поиск собственного «я» принимает, порой, причудливые формы. Что одним кажется диким, для других — норма и способ самовыражения. И каждый для себя решает сам — что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Главное, чтобы за этот выбор не расплачивались другие…

Тема негласного сотрудничества граждан с органами в нашей стране чрезвычайно остра. По мнению большинства — это стукачество, но с другой стороны, ничего иного во всем мире пока не придумали. И огромное количество тяжких преступлений раскрывается с помощью именно этих людей.

Подсадной - трейлер
Подсадной  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 16 сентября 2010
Дата выхода
16 сентября 2010 Россия 16+
17 июня 2011 Казахстан
17 июня 2011 Украина
Производство Дирекция кино
Другие названия
Podsadnoy, Підсадний, Подсадной
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Подсадной
0.0
Последствия (2019)
Спитак 6.2
Спитак (2018)
0.0
Ковчег (2017)
День до 5.3
День до (2017)
Инсайт 6.8
Инсайт (2016)
Испытание 7.3
Испытание (2014)
Порт 3.5
Порт (2018)
0.0
Командир Полярной звезды (2016)
Последнее испытание 5.3
Последнее испытание (2018)
Перемирие 6.4
Перемирие (2010)
Параджанов 6.2
Параджанов (2013)
Холодное танго 6.2
Холодное танго (2017)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Подсадной

Похожие фильмы онлайн

Ковчег
 
Испытание
 
Последнее испытание
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Подсадной - трейлер
Подсадной Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше