Актерская карьера Николая не задалась, однако герой нашел способ время от времени перевоплощаться в кого-то другого и при этом помогать людям. Все началось в юности, когда возлюбленная Николая, Таня, пожаловалась парню на грабителя. Неизвестный среди бела дня украл у Таниной бабушки сережки, но даже оказавшись в кутузке, сознаваться в содеянном не спешил. Коля подбивает своего друга-милиционера на эксперимент, который оказывается удачным - парень подсаживается к вору в камеру и, притворяясь неким Вадиком, выводит того на чистую воду. Проходит немало лет, Николай становится успешным бизнесменом, но стражи порядка по-прежнему прибегают к его помощи. Очередное задание оказывается куда опаснее, чем предполагалось изначально…
Поиск собственного «я» принимает, порой, причудливые формы. Что одним кажется диким, для других — норма и способ самовыражения. И каждый для себя решает сам — что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Главное, чтобы за этот выбор не расплачивались другие…
Тема негласного сотрудничества граждан с органами в нашей стране чрезвычайно остра. По мнению большинства — это стукачество, но с другой стороны, ничего иного во всем мире пока не придумали. И огромное количество тяжких преступлений раскрывается с помощью именно этих людей.
|16 сентября 2010
|Россия
|16+
|17 июня 2011
|Казахстан
|17 июня 2011
|Украина