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Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец"
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Хиппи Хиппи Шейк
Hippie Hippie Shake
Хиппи Хиппи Шейк, 2010
2010 / США / Великобритания
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Жанр:
драма
комедия
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
19 октября 2010
Премьера в мире
19 октября 2010
Возраст
16+
Режиссер
Бибан Кидрон
В ролях
Макс Мингелла
Сиенна Миллер
Киллиан Мерфи
Шон Биггерстафф
Дэниэл Мэйз
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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Отзывы о фильме
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Be Happy
27 апреля 2023, 11:11
Фильм ведь так и не вышел ...
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