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Legion

Легион, 2010

2010 / США
5.9 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Потеряв веру в человека, разгневанный Бог отправляет на землю легион ангелов для свершения Страшного суда. Последний отряд выживших укрывается в небольшой закусочной, затерянной где-то посреди пустыни Мохаве. Среди них оказывается и местная официантка, чей будущий ребенок может стать последней надеждой человечества на спасение. На защиту горстки перепуганных людей встает покинувший небеса архангел Михаил.

  • Большая часть съемок прошла на территории штата Нью-Мексико, США.
  • Выход фильма предваряло издание комикса, рассказывающего предысторию излагаемых в картине событий.
  • В 2014 году на телеканале SyFy вышел восьмисерийный сериал “Доминион” от создателей “Легиона”. Шоу является логическим продолжением фильма.
  • Название закусочной “Paradise Falls” (дословно “падение рая”) – это отсылка к изменяющейся природе отношения Бога к человеку и природе ангелов, переходящих от роли защитников к роли разрушителей. Также это намек на “Потерянный рай” Джона Мильтона, в котором автор описывает падение сатаны на землю и войну между ангелами и людьми.
  • В фильме Пол Беттани играет архангела Михаила, а персонаж Денниса Куэйда изображается как атеист. В реальной жизни все наоборот: Беттани причисляет себя к атеистам, а Куэйд позиционирует себя как христианин.

Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.

5.9 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 28 января 2010
Премьера в мире 21 января 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Скотт Чарльз Стюарт
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Пол Беттани
Пол Беттани
Кейт Уолш
Кейт Уолш
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Даг Джонс
Даг Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Легион
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Господа Бога «достала вся эта хрень, которую мы тут творим», и Он решает уничтожить человечество. Однако Создатель не ищет, по мысли режиссера Скотта Стюарта, бывшего специалиста в сфере визуальных эффектов, легких путей: Он насылает на землю ангелов, вселяющихся в тела людей и превращающих их в нечто среднее между персонажами «Похитителей тел», «Нерожденного» и зомби Джорджа Ромеро. Где-то в пустыне Мохаве, в грязной забегаловке с чудесным названием Paradise…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:13
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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