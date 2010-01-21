Легион, 2010

Потеряв веру в человека, разгневанный Бог отправляет на землю легион ангелов для свершения Страшного суда. Последний отряд выживших укрывается в небольшой закусочной, затерянной где-то посреди пустыни Мохаве. Среди них оказывается и местная официантка, чей будущий ребенок может стать последней надеждой человечества на спасение. На защиту горстки перепуганных людей встает покинувший небеса архангел Михаил.
Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.