Легион, 2010

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Господа Бога «достала вся эта хрень, которую мы тут творим», и Он решает уничтожить человечество. Однако Создатель не ищет, по мысли режиссера Скотта Стюарта, бывшего специалиста в сфере визуальных эффектов, легких путей: Он насылает на землю ангелов, вселяющихся в тела людей и превращающих их в нечто среднее между персонажами «Похитителей тел», «Нерожденного» и зомби Джорджа Ромеро. Где-то в пустыне Мохаве, в грязной забегаловке с чудесным названием Paradise…