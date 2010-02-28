Двое воспитанников детского дома влюбляются друг в друга, и их отношения очень быстро доходят до интимной близости. Вскоре девушка понимает, что беременна, и сообщает об этом любимому парню. Тот в шоке и не знает, что с этим делать. Все становится известно воспитателям, которые требуют, чтобы девушка сделала аборт. Будущий отец в панике сбегает.

И вот девочка-сирота, оставшаяся один на один со своими проблемами, всегда мечтавшая о своей семье, решается на очень смелый шаг — родить ребенка и посвятить ему жизнь, отдать всю любовь.

После рождения мальчика жизнь молодой мамы становится настолько трудной, что она не видит иного выхода, кроме как подбросить сына богатым людям. Она надеется на то, что они не смогут отказаться от малыша, потому что бездетны. Может быть, это единственный шанс для подкидыша обрести настоящую семью — пусть не родную, но любящую.