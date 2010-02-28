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Найденыш

Naydyonysh 18+
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О фильме

Молодые люди Паша и Женя – воспитанники детдома. Ребята почти всю жизнь были вместе, и в какой-то момент между ними вспыхивает страсть. Запреты воспитателей не могут им помешать, и вскоре Женя беременеет. Узнав об этом, Паша сбегает, и героиня остается одна с ребенком. Их заселяют в общежитие, а получить пособие по уходу за младенцем у Жени не получается. Тогда девушка решает подбросить сына богатой семье. Для этого она находит бездетных супругов Никиту и Анну. Те с принимают найденыша, и на какое-то время их жизнь озаряется счастьем. Но все меняется, когда в город возвращается Паша, намеренный вернуть сына, чего бы ему это не стоило… 

  • Фильм состоит из трех частей по четыре серии в каждой. Режиссером первых двух частей выступил Александр Кириенко, позже из-за работы над другими проектами ему пришлось покинуть площадку, и его заменил режиссер Сайдо Курбанов. 
  • Хотя Алексей Бардуков, исполнивший роль Паши, к началу съемок был уже весьма опытным актером, для сыгравшей Женю Галины Звягинцевой это была первая крупная роль в кино, ставшая для нее прорывной и пробившая путь в российскую индустрию. 
  • Судьба Елены Яковлевой, сыгравшей Анну, имеет много общего с историей ее героини: Яковлева тоже долгое время не могла забеременеть, и ее единственный сын Денис родился, когда актрисе было уже за тридцать. 

Двое воспитанников детского дома влюбляются друг в друга, и их отношения очень быстро доходят до интимной близости. Вскоре девушка понимает, что беременна, и сообщает об этом любимому парню. Тот в шоке и не знает, что с этим делать. Все становится известно воспитателям, которые требуют, чтобы девушка сделала аборт. Будущий отец в панике сбегает.

И вот девочка-сирота, оставшаяся один на один со своими проблемами, всегда мечтавшая о своей семье, решается на очень смелый шаг — родить ребенка и посвятить ему жизнь, отдать всю любовь.

После рождения мальчика жизнь молодой мамы становится настолько трудной, что она не видит иного выхода, кроме как подбросить сына богатым людям. Она надеется на то, что они не смогут отказаться от малыша, потому что бездетны. Может быть, это единственный шанс для подкидыша обрести настоящую семью — пусть не родную, но любящую.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 28 февраля 2010
Дата выхода
28 февраля 2010 Россия 16+
28 февраля 2010 Казахстан
28 февраля 2010 Украина
Производство Pro100 Film
Другие названия
Naydyonysh, Foundling, Найдёныш
Режиссер
Александр Кириенко
В ролях
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Галина Звягинцева
Галина Звягинцева
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Валерия Гладилина
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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