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Химера, 2009

2009 / США / Канада / Франция
7.4 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Супруги Клайв и Эльза - ученые-биоинженеры. Свою жизнь они решили посвятить экспериментам над ДНК живых существ. Они мечтают совершить революцию в науке - создать гибрид человека и животного. Втайне от руководства компании, на которую работают герои, им удается вырастить совершенно новый биологический вид - существо, внешне напоминающее обычную женщину, но обладающее ядовитым, как у скорпиона, хвостом, острым жалом и птичьими ногами. Супруги нарекают свое детище Дрен. Они еще знают, какие сюрпризы готовит только что появившаяся на свет, но уже опасная малышка…

  • Перед началом съемок специалисты по визуальным эффектам разработали 11 вариантов внешнего облика Дрен. 
  • Сара Полли (Эльза) и Эдриан Броуди (Клайв) были утверждены на роли сразу же, другие кандидатуры продюсерами даже не рассматривались.
  • Идея фильма родилась у Винченцо Натали за 10 лет до начала съемок. На тот момент технические возможности кино были довольно ограниченными, поэтому режиссер не смог реализовать свой замысел сразу. 
  • Съемки картины заняли 43 дня. 
  • Специально для съемок в “Химере” Дельфина Шанеак (Дрен) побрилась налысо. 
  • На протяжении всего фильма героиня Дельфины Шанеак произносит лишь одну реплику.

Двое ученых, Эльза и Клайв, пренебрагая морально-этическими категориями и уголовным кодексом, синтезировали ДНК человека и животного. В результате эксперимента на свет появилась девочка, впоследствии ставшая женщиной-химерой. С ней у создателей обнаруживается особая связь, грозящая им смертельной опасностью.

7.4 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 24 июня 2010
Премьера в мире 6 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Винченцо Натали
Винченцо Натали
В ролях
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Сара Полли
Сара Полли
Дельфин Шанеак
Дельфин Шанеак
Брэндон МакГибон
Эбигейл Чу
Все актеры и съемочная группа
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Химера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:34
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