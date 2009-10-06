Химера, 2009

Супруги Клайв и Эльза - ученые-биоинженеры. Свою жизнь они решили посвятить экспериментам над ДНК живых существ. Они мечтают совершить революцию в науке - создать гибрид человека и животного. Втайне от руководства компании, на которую работают герои, им удается вырастить совершенно новый биологический вид - существо, внешне напоминающее обычную женщину, но обладающее ядовитым, как у скорпиона, хвостом, острым жалом и птичьими ногами. Супруги нарекают свое детище Дрен. Они еще знают, какие сюрпризы готовит только что появившаяся на свет, но уже опасная малышка…