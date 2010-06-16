Меню
История игрушек: Большой побег

Toy Story 3 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Энди повзрослел и готовится к отъезду в колледж, а его игрушки, среди которых хорошо знакомые нам Базз Лайтер, Джесси, Булзай, мистер и миссис Картофельные Головы, Хэмм, Рекс и Спиралька, гадают, какая участь уготована им. Они боятся, что окажутся на помойке, но все оборачивается еще хуже – игрушечная компания попадает в детский сад “Солнышко”, где их хозяевами становятся дети, не знающие жалости к куклам. 

  • 3D-модели персонажей, которые использовались в предыдущих частях, оказались несовместимы с новым программным обеспечением и в итоге были созданы заново.
  • Можно заметить, что батарейки Базза Лайтера произведены “BnL” – корпорацией из фильма “ВАЛЛ·И”
  • Мусорщик в наушниках, которого можно увидеть в сцене, когда Вуди думает, что его друзья в мусорном мешке, это Сид Филлипс – главный антагонист первой “Истории Игрушек”. 
  • В поисках вдохновения для создания эпизода побега из коробки для детского сада “Солнышко”, сотрудники “Pixar” просмотрели множество фильмов про побег из тюрьмы. 
  • Написание сценария и раскадровка заняли два с половиной года. 
  • В трилогии “История игрушек” существует закономерность: в каждом фильме ненадолго появляется персонаж, который будет одним из ключевых в следующем. Эл появлялся в короткой рекламе в первом фильме и стал одним из ключевых героев во втором. В третьей части таким персонажем является Барби – эпизодический персонаж из второго фильма.
     

Новая серия приключений героев «Истории Игрушек» (1995) и «Истории Игрушек 2» (2000) переносит Вуди, База и их друзей в опасные (для игрушек) стены детского сада. Игрушки попадают туда случайно, и теперь им предстоит два непростых задания: не оказаться разломанными активными дошколятами, и суметь вернуться к своему хозяину Энди, не растеряв по дороге никого из команды.

История игрушек: Большой побег - дублированный трейлер 2
История игрушек: Большой побег  дублированный трейлер 2
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 17 июня 2010
Премьера в мире 16 июня 2010
Дата выхода
17 июня 2010 Россия WDSSPR 0+
24 июня 2010 Австралия
29 июля 2010 Австрия
17 июня 2010 Аргентина
17 июня 2010 Беларусь
28 июля 2010 Бельгия
18 июня 2010 Болгария
18 июня 2010 Бразилия
19 июля 2010 Великобритания
29 июля 2010 Германия
15 июля 2010 Гонконг
24 июня 2010 Греция
17 сентября 2010 Грузия
26 августа 2010 Дания
17 июня 2010 Израиль
25 июня 2010 Индия
18 июня 2010 Индонезия
19 июля 2010 Ирландия
16 июня 2010 Исландия
23 июля 2010 Испания
7 июля 2010 Италия
18 июня 2010 Казахстан
18 июня 2010 Канада
16 июня 2010 Китай
18 июня 2010 Колумбия
24 июня 2010 Кувейт
9 июля 2010 Литва
17 июня 2010 Малайзия
18 июня 2010 Мексика
23 июня 2010 Нидерланды
1 июля 2010 Новая Зеландия
27 августа 2010 Норвегия
22 октября 2010 Пакистан
17 июня 2010 Перу
18 июня 2010 Польша
29 июля 2010 Португалия
18 июня 2010 Румыния
17 июня 2010 США
17 июня 2010 Сингапур
1 июля 2010 Сирия
16 июня 2010 Тайвань
2 июля 2010 Турция
17 июня 2010 Украина
18 июня 2010 Уругвай
17 июня 2010 Филиппины
27 августа 2010 Финляндия
14 июля 2010 Франция
17 июня 2010 Чехия
29 июля 2010 Швейцария
27 августа 2010 Швеция
16 июля 2010 Эстония
5 августа 2010 Южная Корея
10 июля 2010 Япония
MPAA G
Бюджет $200 000 000
Сборы в мире $1 067 316 101
Производство Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Другие названия
Toy Story 3, История игрушек: Большой побег, Câu Chuyện Đồ Chơi 3, Dastan-e asbab bazi 3, Histoire de jouets 3, Lelulugu 3, O'yinchoqlar hikoyasi 3, Oyuncak Hikayesi 3, Oyuncaqların hekayəsi 3, Povestea jucăriilor 3, Priča o igračkama 3, Rotaļlietu stāsts 3D, Satamashoebis istoria 3, Svet igrač 3, Toi Sutôrî 3, Toy Story 3 - La grande fuga, Toy Story 3: An IMAX 3D Experience, Toy Story 3: Příběh hraček, Toy Story 3: Príbeh hračiek, Toy Story 3., Tzatzooa Shel Sippur 3, Žaislų istorija 3, Η ιστορία των παιχνιδιών 3, Играта на играчките 3, История игрушек 3, Історія іграшок 3, Ойыншықтар хикаясы 3, Прича о играчкама 3, 토이 스토리 3, トイ・ストーリー3, 反斗奇兵3, 玩具总动员3, 玩具總動員3
Режиссер
Джон Лассетер
Джон Лассетер
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Тим Аллен
Тим Аллен
Дон Риклз
Дон Риклз
Джим Варни
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
Рейтинг мультфильма

8.1
68 голосов
8.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  221 В жанре «драма»  98 В жанре «приключения»  60 В жанре «комедия»  43 В жанре «анимация»  41 В жанре «семейный»  31 В фильмах США  149
Отзывы о мультфильме
Цитаты
[последние слова]
Woody Прощай... напарник.
Новости о мультфильме
Том Хэнкс рассказал, какая роль причиняла ему физическую боль
Том Хэнкс рассказал, какая роль причиняла ему физическую боль Вряд ли кто-то из фанатов об этом догадывался. 
26 июля 2021 16:03
30 любимых фильмов Квентина Тарантино
30 любимых фильмов Квентина Тарантино Он хочет, чтобы вы их посмотрели!
17 мая 2019 12:00
«Назад в будущее» и «История игрушек»: Названы самые ожидаемые кинофраншизы
«Назад в будущее» и «История игрушек»: Названы самые ожидаемые кинофраншизы Журнал Hollywood Reporter провел интересный опрос, среди своей многомиллионной аудитории. Издание спросило, возвращение какой кинофраншизы зрители ждут больше всего. Большинство респондентов
21 ноября 2018 12:09
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
История игрушек: Большой побег - дублированный трейлер 2
История игрушек: Большой побег Дублированный трейлер 2
История игрушек: Большой побег - дублированный отрывок 4
История игрушек: Большой побег Дублированный отрывок 4
Кадры из мультфильма
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
