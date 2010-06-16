Энди повзрослел и готовится к отъезду в колледж, а его игрушки, среди которых хорошо знакомые нам Базз Лайтер, Джесси, Булзай, мистер и миссис Картофельные Головы, Хэмм, Рекс и Спиралька, гадают, какая участь уготована им. Они боятся, что окажутся на помойке, но все оборачивается еще хуже – игрушечная компания попадает в детский сад “Солнышко”, где их хозяевами становятся дети, не знающие жалости к куклам.
Новая серия приключений героев «Истории Игрушек» (1995) и «Истории Игрушек 2» (2000) переносит Вуди, База и их друзей в опасные (для игрушек) стены детского сада. Игрушки попадают туда случайно, и теперь им предстоит два непростых задания: не оказаться разломанными активными дошколятами, и суметь вернуться к своему хозяину Энди, не растеряв по дороге никого из команды.
|17 июня 2010
|Россия
|WDSSPR
|0+
|24 июня 2010
|Австралия
|29 июля 2010
|Австрия
|17 июня 2010
|Аргентина
|17 июня 2010
|Беларусь
|28 июля 2010
|Бельгия
|18 июня 2010
|Болгария
|18 июня 2010
|Бразилия
|19 июля 2010
|Великобритания
|29 июля 2010
|Германия
|15 июля 2010
|Гонконг
|24 июня 2010
|Греция
|17 сентября 2010
|Грузия
|26 августа 2010
|Дания
|17 июня 2010
|Израиль
|25 июня 2010
|Индия
|18 июня 2010
|Индонезия
|19 июля 2010
|Ирландия
|16 июня 2010
|Исландия
|23 июля 2010
|Испания
|7 июля 2010
|Италия
|18 июня 2010
|Казахстан
|18 июня 2010
|Канада
|16 июня 2010
|Китай
|18 июня 2010
|Колумбия
|24 июня 2010
|Кувейт
|9 июля 2010
|Литва
|17 июня 2010
|Малайзия
|18 июня 2010
|Мексика
|23 июня 2010
|Нидерланды
|1 июля 2010
|Новая Зеландия
|27 августа 2010
|Норвегия
|22 октября 2010
|Пакистан
|17 июня 2010
|Перу
|18 июня 2010
|Польша
|29 июля 2010
|Португалия
|18 июня 2010
|Румыния
|17 июня 2010
|США
|17 июня 2010
|Сингапур
|1 июля 2010
|Сирия
|16 июня 2010
|Тайвань
|2 июля 2010
|Турция
|17 июня 2010
|Украина
|18 июня 2010
|Уругвай
|17 июня 2010
|Филиппины
|27 августа 2010
|Финляндия
|14 июля 2010
|Франция
|17 июня 2010
|Чехия
|29 июля 2010
|Швейцария
|27 августа 2010
|Швеция
|16 июля 2010
|Эстония
|5 августа 2010
|Южная Корея
|10 июля 2010
|Япония