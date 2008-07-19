Китайский «ленивый» педикюр делаю за 25 минут: дешево, без пемзы, но с желе – и пяточки блестят как у младенца

Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни

Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день

43 446 просмотров за 2 часа: свежая серия «Маши и Медведя» уже доступна — старые (наконец-то) можно поставить на паузу

Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)

Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»

Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом

«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?

«Первый отдел» обожаю, но от 5 детективов про царскую Россию не могла оторваться: у всех оценки 7.6+

«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)