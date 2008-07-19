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Постер фильма Девушка с миллионом
6.9
Киноафиша Фильмы Девушка с миллионом
6.9

Девушка с миллионом

, 2008
Hyakuman-en to nigamushi onna
Япония / драма / 18+
Постер фильма Девушка с миллионом
6.9

Причины посмотреть

О фильме

- другое название "Миллион йен и миллион проблем";
Судзуко всего двадцать один год, а она уже успела хлебнуть горя и разочароваться в людях. Она отправляется в путешествие, дав себе зарок – оставаться в каждом городе лишь до тех пор, пока не накопит миллион иен. Но вмешивается любовь…

В ролях

Ю Аои
Ю Аои
Suzuko Satô
Мираи Морияма
Мираи Морияма
Ryôhei Nakajima
Пьер Таки
Haruo Fujii
Тэруносукэ Такэдзаи
Yuuki
Рюсэи Саито
Takuya Satô
Сумиэ Сасаки
Fujii Kinu
Норико Эгути
Ками Хираива
Кэисукэ Хорибэ
Таро Ишида
Режиссер Юки Танада
Сценарист Юки Танада
Композитор Ko Hirano, Eiko Sakurai
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 19 июля 2008
Дата выхода
12 ноября 2010 Россия
19 июля 2008 Япония
Сборы в мире $3 861 643
Производство Nikkatsu, Wowow Films
Другие названия
Hyakuman-en to nigamushi onna, One Million Yen Girl, Dziewczyna z milionem, Garota de um Milhão de Ienes, One Million Yen and the Nigamushi Woman, Миллион йен и миллион проблем, 百万円と苦虫女, 百萬圓女孩的眼淚日記, 百萬元女孩的眼淚日記, One Million Yen and the Bitter-Bug-Woman, Девушка с миллионом

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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