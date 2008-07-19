- другое название "Миллион йен и миллион проблем";
Судзуко всего двадцать один год, а она уже успела хлебнуть горя и разочароваться в людях. Она отправляется в путешествие, дав себе зарок – оставаться в каждом городе лишь до тех пор, пока не накопит миллион иен. Но вмешивается любовь…
Hyakuman-en to nigamushi onna, One Million Yen Girl, Dziewczyna z milionem, Garota de um Milhão de Ienes, One Million Yen and the Nigamushi Woman, Миллион йен и миллион проблем, 百万円と苦虫女, 百萬圓女孩的眼淚日記, 百萬元女孩的眼淚日記, One Million Yen and the Bitter-Bug-Woman, Девушка с миллионом
Рейтинг фильма
6.9
Оцените12 голосов
7.2IMDb
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате