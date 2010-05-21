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MacGruber

СуперМакГрубер, 2010

2010 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бросив службу после гибели своей невесты, подорванной прямо во время свадьбы, гениальный спецагент Макгрубер более десяти лет прожил в изоляции. Однако когда жестокий убийца Дитер фон Кант похищает ядерную боеголовку “Икс-5”, Макгруберу предстоит вновь выйти из тени, чтобы собрать команду героев и остановить злодейский план фон Канта.
 

  • Комедия основана на серии скетчей из шоу “Субботним вечером в прямом эфире” (Saturday Night Live). Персонажем зарисовок был некомпетентный секретный агент Макгрубер, пародирующий героя сериала “Секретный агент Макгайвер”. Роль Макгрубера в этих сценках исполнял Уилл Форте.
  • В интервью для Vanity Fair режиссер картины Йорма Такконе рассказал, что Кристофер Нолан является фанатом “СуперМакГрубера” и даже цитировал его на съемочной площадке фильма “Темный рыцарь: Возрождение легенды”. По словам самого Такконе, об этом неожиданном обстоятельстве он узнал от Энн Хэтэуэй, сыгравшей Селину Кайл в “Темном рыцаре”.
  • В съемках приняли участие целых шесть на тот момент действующих спортсменов-рестлеров WWE: в кадре можно заметить Далипа Сингха, Глена Джейкобса (Кейн), Пола Уайта II, Марка Генри, Криса Джерико и Хассана Хамина Ассада.
  • Фильм был выпущен в прокат более чем 2500 кинотеатров США, но уже через три недели из-за слабого интереса зрителей количество площадок для показов сократилось до 117.
  • Дебютный полнометражный фильм Йормы Такконе.
  • Фильм снят за 28 дней. Еще два дня потребовалось, чтобы переснять некоторые сцены.
  • Большое влияние на картину оказал “Крепкий орешек”, любимый фильм режиссера Йормы Такконе. Во время встречи с актерами, Такконе предложил им представить, что они снимаются “в фильме Джоэла Сильвера 1988 года”. Кроме того, в фильме тоже фигурирует взрывчатка C-4.
  • Во время съемок Майя Рудольф была на восьмом месяце беременности.

Он такой один. Он круче всех американских героев. Он - обладатель 16 медалей "Пурпурное сердце", трех Почетных орденов Конгресса и семи президентских медалей за отвагу. Он один до сих пор носит прическу "рыбий хвост". И гордится этим. Он - МакГрубер.

В тот день, когда невеста МакГрубера Кейси трагически погибла от пуль бандитов, он дал себе слово положить жизнь на борьбу с преступностью. Десять лет он безжалостно сражался со злом, но потом устал и решил уйти на покой. Но оказалось, еще не пришло время отдыхать. Стране снова нужен герой.

Бывший босс вызывает МакГрубера для выполнения сверхсложного задания: суперагент должен обезвредить безумного Дитера, своего давнего злейшего врага, который похитил ядерную боеголовку и грозится уничтожить Вашингтон.

МакГрубер понимает, что с таким заданием сможет справиться только он. На помощь ему приходят настоящие профи: лейтенант Диксон Пайпер и Вики Элмо. Конечно, в борьбе с преступностью МакГрубер использует, мягко говоря, нетривиальные методы, но если ты хочешь, чтобы мир был спасен, с этим придется смириться…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 27 мая 2010
Премьера онлайн 30 сентября 2010
Премьера в мире 21 мая 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Йорма Такконе
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Райан Филипп
Райан Филипп
Уилл Форте
Уилл Форте
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Пауэрс Бут
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СуперМакГрубер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Непонятно, почему этому фильму поставили такую низкую оценку. Ну нельзя так серьезно ко всему относиться. Для своего жанра даже очень хороший фильм.… Читать дальше…
Дарьяyf 2 апреля 2015, 12:51
редкостный тупняк с гомосятскми приколами, посмотрела трейлер,показалось смешно. В итоге - один из 2 самых тупых фильмов,которые в жизни видела. Даже как-то неудобно перед друзьями было)))
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Экшен, тупость и злодей Билли Зейн: вышел трейлер пародийного сериала «МакГрубер» Премьера состоится уже на следующей неделе.
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7 декабря 2021 13:16
Лоренс Фишберн, Микки Рурк и Сэм Эллиотт получили роли в сериале «МакГрубер» Шоу станет продолжением комедии «СуперМакГрубер» 2010 года.
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10 июня 2021 16:51
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