СуперМакГрубер, 2010

Он такой один. Он круче всех американских героев. Он - обладатель 16 медалей "Пурпурное сердце", трех Почетных орденов Конгресса и семи президентских медалей за отвагу. Он один до сих пор носит прическу "рыбий хвост". И гордится этим. Он - МакГрубер.

В тот день, когда невеста МакГрубера Кейси трагически погибла от пуль бандитов, он дал себе слово положить жизнь на борьбу с преступностью. Десять лет он безжалостно сражался со злом, но потом устал и решил уйти на покой. Но оказалось, еще не пришло время отдыхать. Стране снова нужен герой.

Бывший босс вызывает МакГрубера для выполнения сверхсложного задания: суперагент должен обезвредить безумного Дитера, своего давнего злейшего врага, который похитил ядерную боеголовку и грозится уничтожить Вашингтон.

МакГрубер понимает, что с таким заданием сможет справиться только он. На помощь ему приходят настоящие профи: лейтенант Диксон Пайпер и Вики Элмо. Конечно, в борьбе с преступностью МакГрубер использует, мягко говоря, нетривиальные методы, но если ты хочешь, чтобы мир был спасен, с этим придется смириться…