Человек-волк, 2010

XIX век. Лоуренс Тэлбот возвращается из США в поместье своего отца в Великобритании и узнает, что его брата жестоко убил какой-то огромный зверь. Местные жители уверены, что в их краях обитает оборотень, который и стал убийцей брата. Лоуренс пытается выследить и убить чудовище, но в итоге сам оказывается укушен. Теперь каждое полнолуние он будет превращаться в кровожадного человека-волка, свирепого и вечно голодного.
Лоуренс возвращается из Америки в Старую Англию на поиски пропавшего брата. Вскоре он узнает, что по ночам чудовищное существо разрывает на части жителей деревни. Расследовать преступления поручают детективу из Скотленд-Ярда. Опытный сыщик обращает внимание на странное поведение приезжего джентльмена.