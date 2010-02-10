Человек-волк, 2010

XIX век. Лоуренс Тэлбот возвращается из США в поместье своего отца в Великобритании и узнает, что его брата жестоко убил какой-то огромный зверь. Местные жители уверены, что в их краях обитает оборотень, который и стал убийцей брата. Лоуренс пытается выследить и убить чудовище, но в итоге сам оказывается укушен. Теперь каждое полнолуние он будет превращаться в кровожадного человека-волка, свирепого и вечно голодного.