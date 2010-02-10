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Человек-волк Человек-волк
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The Wolfman

Человек-волк, 2010

2010 / США
6.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

XIX век. Лоуренс Тэлбот возвращается из США в поместье своего отца в Великобритании и узнает, что его брата жестоко убил какой-то огромный зверь. Местные жители уверены, что в их краях обитает оборотень, который и стал убийцей брата. Лоуренс пытается выследить и убить чудовище, но в итоге сам оказывается укушен. Теперь каждое полнолуние он будет превращаться в кровожадного человека-волка, свирепого и вечно голодного.

  • Медведь гризли, принадлежащий цыганам, на самом деле является переработанной анимационной моделью белого медведя из фильма “Золотой компас”. 
  • Образ инспектора Фрэнсиса Аберлайна основан на Фредерике Абберлайне, инспекторе Скотланд-Ярда, который расследовал в Лондоне убийства Джека-Потрошителя в 1888 году. 
  • То, как сэр Джон Тальбот играет на губной гармошке, прогуливаясь по коридорам приюта, было идеей сыгравшего этого персонажа Энтони Хопкинса.
  • Нанесение грима Бенисио Дель Торо занимало около трех часов. Еще один час уходил на то, чтобы удалить его. 
  • Фильм был снят в 2008 году, но вышел лишь в 2010. 
  • Бенисио Дель Торо – большой поклонник фильма “Человек-волк” 1941 года. Он не покидал проект с 2006 года, даже когда менялись закрепленные за ним режиссеры. 

Лоуренс возвращается из Америки в Старую Англию на поиски пропавшего брата. Вскоре он узнает, что по ночам чудовищное существо разрывает на части жителей деревни. Расследовать преступления поручают детективу из Скотленд-Ярда. Опытный сыщик обращает внимание на странное поведение приезжего джентльмена.

6.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 20 февраля 2010
Премьера в мире 10 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джо Джонстон
Джо Джонстон
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Эмили Блант
Эмили Блант
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Человек-волк 2 постера
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Человек-волк

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Полку человеков прибыло: к Человеку-пауку, Человеку-мотыльку, Человеку – Летучей мыши (в просторечии Бэтмену), Сверхчеловеку (Супермену), Железному человеку и прочим присоединился Человек-волк, хотя вливание этого персонажа в нестройные недо-, полу- и сверхчеловеческие ряды произошло, строго говоря, еще в 1941 году – в одноименном фильме Джорджа Ваггнера по сценарию Курта Сьодмака. Нельзя сказать, что перезапуск образа от Universal прошел без запинки. Музыка Дэнни Эльфмана (которую…
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