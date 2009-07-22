Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Друзья навсегда
5.3
Друзья навсегда - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Друзья навсегда
5.3

Друзья навсегда

, 2009
Mullewapp - Das grose Kinoabenteuer der Freunde
Германия, Франция, Италия / анимация, семейный / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Друзья навсегда
5.3
Друзья навсегда - дублированный трейлер
Друзья навсегда  дублированный трейлер

О фильме

Задорный и отважный мышонок Джонни вынужден смыться из города, попав в жуткую переделку. Он надеялся, что на сельской ферме, куда он попал, ему удастся перевести дух. Но не тут-то было, сюрпризы продолжаются! Его ждет компания новых веселых друзей и героические приключения на таинственном Волчьем острове…

В ролях

Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн
Йоахим Круль
Йоахим Круль
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Катарина Уитт
Ганс Байер
Фолькер Вольф
Режиссер Тони Лесер, Йеспер Мюллер
Сценарист Ахим фон Боррис, Гельме Гейне, Gisela von Radowitz, Беттине фон Боррис
Композитор Андреас Ходж
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия / Франция / Италия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 23 июля 2009
Премьера в мире 22 июля 2009
Дата выхода
29 апреля 2010 Россия Люксор 0+
29 апреля 2010 Беларусь
22 июля 2009 Германия
30 ноября 2012 Испания
29 апреля 2010 Казахстан
27 июля 2009 США
29 апреля 2010 Украина
21 октября 2009 Франция
Сборы в мире $4 370 766
Производство MotionWorks, Jugendfilm-Verleih, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Mullewapp, 3 amis mènent l'enquête, Amics per sempre, Amigos para siempre, Fantástica Aventura na Quinta, Friends Forever, Kahraman Dostlar, Legeslegjobb cimborák, Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der Freunde, Mullewapp - Vännernas stora filmäventyr, Myšák a přátelé, Przyjaciele na zawsze, Друзі назавжди, Друзья навсегда, Приятели завинаги

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Друзья навсегда - дублированный трейлер
Друзья навсегда Дублированный трейлер
Друзья навсегда - трейлер
Друзья навсегда Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
«Наполеон» в магазине не покупаю, а делаю сама из 3-х продуктов: 20 минут – и шикарный десерт готов
5 листов лаврушки под стебель, и рассада огурцов прет ненормальными темпами: летом не успеваю собирать
Бояться нужно, но не хантавируса – Мясников назвал реальную угрозу для россиян: «Зафиксировали первую смерть»
Только одна серия «Игры престолов» сумела собрать у экранов одновременно 19,3 миллиона зрителей — мир буквально замер (и я тоже)
Россияне перестали смотреть советское кино о войне на 9 мая: зато этот свежий русский фильм в День Победы включили 1 000 000 человек
Думали, молодежь смотрит только Marvel? В ТОПе оказались совсем другие фильмы (и да, в списке есть легендарный «Брат»)
«Засосало мещанское болото» — этот «дачный» тест не для дилетантов: только знатоки советского кино пройдут его на 5/5
«Ах, как пахнет шашлычком…» — виноват наш «мангальный» тест: вспомните, из каких фильмов СССР эти цитаты?
18 серий чистого напряжения — а вы наверняка не видели этот ирландский детектив: «когда кажется, что секретов не осталось, всплывают новые»
«Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»... и вы тоже: угадайте точные цитаты из «Семнадцати мгновений весны» (тест)
«Шел мимо, дай, думаю, тест пройду»: вспомните, каких из 5 цитат не было в «Афоне»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше