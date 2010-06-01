Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Одержимый танец
4.7
Одержимый танец - Трейлер
Киноафиша Фильмы Одержимый танец
4.7

Одержимый танец

, 2010
Freak Dance
США / мюзикл, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Одержимый танец
4.7
Одержимый танец - Трейлер
Одержимый танец  Трейлер

В ролях

Эдвин Дж. Беннетт
Мэтт Бессер
Кэтрин Барнс
Питер Камерон
Дрю Дродж
Megan Heyn
Коколония
Эми Полер
Эми Полер
Lillian
Joel Spence
Butler
Michael Daniel Cassady
Funky Bunch
Анджела Тримбур
Sassy
Сэм Ригел
Barrio
Пейпей Алина Юань
Silent Girl
Режиссер Мэтт Бессер, Нил Махони
Сценарист Мэтт Бессер
Композитор Michael Daniel Cassady, Brian Fountain
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 июня 2010
Дата выхода
1 июня 2010 Россия 16+
1 июня 2010 Казахстан
10 июля 2010 США
1 июня 2010 Украина
Производство Upright Citizens Brigade
Другие названия
Freak Dance

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Одержимый танец - Трейлер
Одержимый танец Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Одержимый танец

Дом
Дом комедия
2017, США
5.0
Весенний отрыв
Весенний отрыв комедия, мелодрама
2009, США
4.0
Ой, мамочки
Ой, мамочки комедия
2008, США
5.0
Экс-любовник
Экс-любовник мелодрама, комедия
2007, США
6.0
Мистер Простофиля
Мистер Простофиля комедия, мелодрама, спорт
2007, США
5.0
Трудный путь: история Дьюи Кокса
Трудный путь: история Дьюи Кокса мюзикл, комедия
2007, США
7.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками комедия
2019, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше