Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
4.7
Киноафиша
Фильмы
Одержимый танец
4.7
Одержимый танец
, 2010
Freak Dance
США / мюзикл, комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
4.7
Одержимый танец
Трейлер
Трейлер
В ролях
Эдвин Дж. Беннетт
Мэтт Бессер
Кэтрин Барнс
Питер Камерон
Дрю Дродж
Megan Heyn
Коколония
Эми Полер
Lillian
Joel Spence
Butler
Michael Daniel Cassady
Funky Bunch
Анджела Тримбур
Sassy
Сэм Ригел
Barrio
Пейпей Алина Юань
Silent Girl
Режиссер
Мэтт Бессер
,
Нил Махони
Сценарист
Мэтт Бессер
Композитор
Michael Daniel Cassady
,
Brian Fountain
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
1 июня 2010
Дата выхода
1 июня 2010
Россия
16+
1 июня 2010
Казахстан
10 июля 2010
США
1 июня 2010
Украина
Производство
Upright Citizens Brigade
Другие названия
Freak Dance
Еще
Рейтинг фильма
4.7
Оцените
15
голосов
4.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Одержимый танец
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Цитаты
Funky Bunch
Моё ху### тебе мало?
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Одержимый танец
Дом
комедия
2017, США
5.0
Весенний отрыв
комедия, мелодрама
2009, США
4.0
Ой, мамочки
комедия
2008, США
5.0
Экс-любовник
мелодрама, комедия
2007, США
6.0
Мистер Простофиля
комедия, мелодрама, спорт
2007, США
5.0
Трудный путь: история Дьюи Кокса
мюзикл, комедия
2007, США
7.0
Между двумя папоротниками
комедия
2019, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667