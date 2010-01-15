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Шпион по соседству Шпион по соседству
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The Spy Next Door

Шпион по соседству, 2009

2009 / США
7.2 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Суперагент китайской разведки на службе ЦРУ по имени Боб Хо живет по соседству с красоткой Джиллиан и тремя ее детьми. Боб влюблен в свою соседку и ищет способ подкрепить свои чувства поступками, и вскоре такой шанс ему предоставляется: Джиллиан нужно уехать на несколько дней, и она доверяет герою присмотр за падчерицей Фэррен, сыном Иэном и дочкой Норой.

Ребята с самого начала не очень-то жалуют Боба, поэтому герою предстоит использовать все свои таланты, навыки и обаяние, чтобы завоевать любовь и доверие будущих приемных детей, а попутно – справиться с русской мафией.

Комедию “Шпион по соседству” поставил Брайан Левант, хороший знакомый продюсера Роберта Саймондса, мастер семейного кино и режиссер “Бетховена” (1992), “Флинстоунов” (1994), “Снежных псов” (2002) и “Ну что, приехали?” (2005). Главной звездой фильма стал легендарный Джеки Чан, его возлюбленную сыграла актриса и модель Амбер Валетта, а напарника – певец и кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус. На роли юных Фэррен, Иэна и Норы создатели взяли Мадлен Кэрролл, Уилла Шэдли и Алину Фоли.

  • Магнус Шевинг, сыгравший злодея русского происхождения, на самом деле родом из Исландии. Актер признавался, что периодически испытывал сложности в общении с Джеки Чаном, который часто говорил на китайском на съемочной площадке.
  • В заключительных титрах упоминается, что фильм снят в штате Нью-Мексико.
  • Трое человек из съемочной группы также работали в фильме “Шпионы по соседству” (2016) – актер Джефф Чейз, художник по раскадровке Дэррил Хенли и музыкальный редактор Джей Джей Джордж.
  • Спецслужбы, упомянутые в фильме, – ЦРУ, Секретная служба Китая и неназванное агентство, на которое работали российские шпионы.
  • В картине присутствует множество отсылок к другим фильмам Джеки Чана и даже к детству актера.
  • Среди шпионских устройств, представленных фильме, можно заметить рентгеновские очки, наручные часы с видеонаблюдением, устройство слежения с GPS, дверь с дистанционным управлением и чемоданчик, полный различных гаджетов.
  • К моменту выхода фильма в прокат Джеки Чану исполнилось 56 лет.
  • Вступительная сцена фильма состоит из мини-отрывков из других шпионских фильмов Джеки Чана, включая “Час пик” (1998), “Смокинг” (2002), “Час пик 2” (2001) и “Доспехи Бога 2” (1991).
  • Одной из причин, по которой Джеки Чан согласился участвовать в проекте, стала возможность попробовать свои силы в необычном для себя жанре семейной комедии, посвященной отношениям с детьми.
  • По словам Джеки Чана, одной из его любимых сцен стал эпизод с трогательным разговором Боба Хо и его будущей падчерицы о разводе ее родителей.
  • Над фильмом работали две команды каскадеров: “западная” во главе с Бобом Брауном и “восточная” под руководством У Гана.
  • Как только Джеки Чан подключился к производству “Шпиона по соседству”, проект сразу же привлек множество талантливых актеров и кинематографистов. По словам исполнительного продюсера фильма Иры Шуман, все хотели поработать с Джеки Чаном – не только из-за его популярности, но и благодаря щедрости и обаянию актера.
  • Съемки фильма прошли в период с октября по декабрь 2008 года. Производство шло в ускоренном темпе из-за строгого и загруженного съемочного графика Джеки Чана.
  • Энтузиазм режиссера Брайана Леванта по поводу фильма с Джеки Чаном разделял и сценарист Грегори Пуарье. Давний поклонник Чана, Пуарье еще в 1990-х написал сценарий специально под этого актера.
  • Изначально создатели фильма рассматривали Джорджа Лопеса на роль напарника главного героя Колтона Джеймса (Билли Рэй Сайрус), но в итоге Лопесу досталась роль босса Боба Хо в ЦРУ.
  • Более дюжины участников съемочной команды, включая некоторых актеров, ранее работали с Джеки Чаном на съемках “Смокинга” (2002).

Агент Боб Хо обезвреживал террористов, ниспровергал диктаторов и крушил целые империи зла, но теперь его ждет самое сложное задание за всю карьеру — на один вечер он должен стать нянькой. Здесь он снова использует профессиональную подготовку и уникальные навыки, однако скоро Боба ждут большие неприятности.

7.2 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 28 января 2010
Премьера в мире 15 января 2010
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брайан Левант
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Эмбер Валлета
Эмбер Валлета
Билли Рэй Сайрус
Билли Рэй Сайрус
Лукас Тилл
Лукас Тилл
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Все актеры и съемочная группа
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Шпион по соседству
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
shikhaliyev.emin 16 июля 2022, 21:16
Офигенный фильм!!! Ржачный😁😁😁😀👍
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