Шпион по соседству, 2009

Суперагент китайской разведки на службе ЦРУ по имени Боб Хо живет по соседству с красоткой Джиллиан и тремя ее детьми. Боб влюблен в свою соседку и ищет способ подкрепить свои чувства поступками, и вскоре такой шанс ему предоставляется: Джиллиан нужно уехать на несколько дней, и она доверяет герою присмотр за падчерицей Фэррен, сыном Иэном и дочкой Норой.

Ребята с самого начала не очень-то жалуют Боба, поэтому герою предстоит использовать все свои таланты, навыки и обаяние, чтобы завоевать любовь и доверие будущих приемных детей, а попутно – справиться с русской мафией.

Комедию “Шпион по соседству” поставил Брайан Левант, хороший знакомый продюсера Роберта Саймондса, мастер семейного кино и режиссер “Бетховена” (1992), “Флинстоунов” (1994), “Снежных псов” (2002) и “Ну что, приехали?” (2005). Главной звездой фильма стал легендарный Джеки Чан, его возлюбленную сыграла актриса и модель Амбер Валетта, а напарника – певец и кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус. На роли юных Фэррен, Иэна и Норы создатели взяли Мадлен Кэрролл, Уилла Шэдли и Алину Фоли.