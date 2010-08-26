Мальчики-налетчики, 2010

Опытная команда грабителей банков, в том числе Гордон Дженнингс, Джон Рэуэй, ЭйДжи и братья Джейк и Джесси Аттика успешно завершают свое последнее дело и ведут роскошную жизнь, планируя свою следующую работу. Когда Призрак, бывший член их команды, выходит из тюрьмы, он убеждает группу нанести удар по броневику, перевозящему 20 миллионами долларов. По мере того как налетчики тщательно разрабатывают свою стратегию и приближаются к грандиозному ограблению, их худший враг, безрассудный полицейский Джек Уэллс, благодаря обстоятельствам становится на несколько дюймов ближе к задержанию преступников…