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Мальчики-налетчики, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Опытная команда грабителей банков, в том числе Гордон Дженнингс, Джон Рэуэй, ЭйДжи и братья Джейк и Джесси Аттика успешно завершают свое последнее дело и ведут роскошную жизнь, планируя свою следующую работу. Когда Призрак, бывший член их команды, выходит из тюрьмы, он убеждает группу нанести удар по броневику, перевозящему 20 миллионами долларов. По мере того как налетчики тщательно разрабатывают свою стратегию и приближаются к грандиозному ограблению, их худший враг, безрассудный полицейский Джек Уэллс, благодаря обстоятельствам становится на несколько дюймов ближе к задержанию преступников… 

  • Первый и последний разговор между персонажами Идриса Эльбы и Пола Уокера содержит абсолютно одинаковые реплики, хотя на второй раз они меняются местами.
  • По словам рэпера TI, который сыграл Призрака и был продюсером фильма, создатели планировали приквел и показывающий, как Призрак попал в тюрьму. Планы были отменены после смерти Пола Уокера: никто не хотел сниматься без него. 
  • Персонажи Джон Рэуэй и братья Аттика названы в честь тюрем. Исправительное учреждение Аттика находится в штате Нью-Йорк, а тюрьма Рэуэй – в Нью-Джерси.
  • Съемки были временно приостановлены, чтобы актеры и съемочная группа могли смотреть телевизор в ночь, когда Барак Обама был избран президентом США. 

В Нью-Йорке орудует банда молодых преступников, совершающих дерзкие ограбления изощренно и не без доли элегантности и юмора. Но на их след выходит детектив полиции, тоже не простой парень.

7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 ноября 2010
Премьера онлайн 30 апреля 2018
Премьера в мире 26 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Льюсенхоп
В ролях
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Пол Уокер
Пол Уокер
Крис Браун
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Зои Салдана
Зои Салдана
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мальчики-налетчики 3 постера
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Мальчики-налетчики

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Роман 2 апреля 2015, 12:51
фильм вполне смотрибелен, так для потдержания тонуса)

8\10 даже можно поставить
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:35
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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25 голосов
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саундтрек фильма Мальчики-налетчики
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