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The Social Network

Социальная сеть, 2010

2010 / США
8.1 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Из-за очередного фиаско в отношениях у студента Гарвардского университета Марка Цукерберга появляется идея создать университетский сайт с рейтингом девушек по привлекательности. После оглушительного успеха и такого же скандала, Цукерберг начинает работу над созданием “Facebook” – революционной социальной сети, которая через несколько лет завоюет весь мир и сделает своего создателя самым молодым долларовым миллиардером в истории. 

  • Сценарий был написан по книге Бена Мезрича “Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве”. 
  • На роль Марка Цукерберга первоначально рассматривались Шайа ЛаБаф, Майкл Сера и Эндрю Гарфилд.
  • Сцена в баре с участием Джесси Айзенберга и Руни Мары в начале фильма занимала восемь страниц сценария, а для ее съемок потребовалось 99 дублей.
  • Джастин Тимберлейк специально сбросил около 7 килограммов веса, так как считал, что худощавый вид сделает его более моложавым.
  • Марк Цукерберг изначально планировал никогда не смотреть этот фильм. В конце концов он сдался и пригласил нескольких своих сотрудников на совместный просмотр. Позже он отметил, что, несмотря на неточности в фильме, его одежда показана правильно.
     

В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей – Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

8.1 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 28 октября 2010
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 24 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Бренда Сонг
Бренда Сонг
Руни Мара
Руни Мара
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Все актеры и съемочная группа
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Социальная сеть
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В принципе, «Социальная сеть» призвана была стать одним из центральных фильмов о современном общественном устройстве, о том, из чего соткана и куда движется постиндустриальная цивилизация. Мощный талант Дэвида Финчера и сценариста Аарона Соркина мог отлично послужить подобному повороту дела, однако фильм свелся в общем и целом к биографическому описанию. Получилось неглупое, озорное, славное, симпатичное кино, но не более того. Для режиссера, который снял «Чужого-3»,…
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Тома 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! В нем безусловно есть атмосфера, он напомнил мне книгу Уотсона "Двойная спираль". Боюсь, что рассуждающая о Чехове публика… Читать дальше…
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 28/10/2010 - 18:35:36):Кино, в чем-то, можно сравнить с компьютерной программой или, точнее, с процессом её создания. Отчасти… Читать дальше…
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саундтрек фильма Социальная сеть
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7 декабря 2021 16:07
Сценарист «Социальной сети» не исключает, что фильм получит сиквел Он хотел бы поработать над ним вместе с Дэвидом Финчером. 
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16 ноября 2021 13:37
Эндрю Гарфилд рассказал о своем самом памятном моменте со съемок «Социальной сети» Сцену с участием актера пришлось переснимать 40 раз. 
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