Социальная сеть, 2010

Наша рецензия

В принципе, «Социальная сеть» призвана была стать одним из центральных фильмов о современном общественном устройстве, о том, из чего соткана и куда движется постиндустриальная цивилизация. Мощный талант Дэвида Финчера и сценариста Аарона Соркина мог отлично послужить подобному повороту дела, однако фильм свелся в общем и целом к биографическому описанию. Получилось неглупое, озорное, славное, симпатичное кино, но не более того. Для режиссера, который снял «Чужого-3»,…