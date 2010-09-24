Социальная сеть, 2010

Из-за очередного фиаско в отношениях у студента Гарвардского университета Марка Цукерберга появляется идея создать университетский сайт с рейтингом девушек по привлекательности. После оглушительного успеха и такого же скандала, Цукерберг начинает работу над созданием “Facebook” – революционной социальной сети, которая через несколько лет завоюет весь мир и сделает своего создателя самым молодым долларовым миллиардером в истории.
В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей – Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.