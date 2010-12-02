Катя мечтает танцевать в мюзикле и приезжает в Санкт-Петербург, чтобы испытать свою судьбу. Она хочет сама добиться успеха в жизни, но жестокий мир шоу-бизнеса не принимает наивную девушку. По счастливой случайности ей удается устроиться на работу барменом в популярном ночном клубе. Здесь Катю ждут новые знакомства, которые навсегда изменят её жизнь. Она найдет настоящего друга, столкнется с хитрой соперницей, поставит на место зарвавшегося управляющего и встретит романтичного юношу, решившего во что бы то ни стало покорить ее сердце.
Твердая 2/10