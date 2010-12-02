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Киноафиша Фильмы Клуб счастья

Клуб счастья

Klub schastya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Катя мечтает танцевать в мюзикле и приезжает в Санкт-Петербург, чтобы испытать свою судьбу. Она хочет сама добиться успеха в жизни, но жестокий мир шоу-бизнеса не принимает наивную девушку. По счастливой случайности ей удается устроиться на работу барменом в популярном ночном клубе. Здесь Катю ждут новые знакомства, которые навсегда изменят её жизнь. Она найдет настоящего друга, столкнется с хитрой соперницей, поставит на место зарвавшегося управляющего и встретит романтичного юношу, решившего во что бы то ни стало покорить ее сердце.
Клуб счастья - трейлер
Клуб счастья  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 2 декабря 2010
Дата выхода
2 декабря 2010 Россия КароПрокат 16+
2 декабря 2010 Беларусь
2 декабря 2010 Казахстан
20 декабря 2010 США
2 декабря 2010 Украина
Сборы в мире $1 490 155
Производство Nikola Film
Другие названия
Klub schastya, Клуб счастья
Режиссер
Игорь Каленов
Игорь Каленов
В ролях
Софья Ская
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Андрей Носков
Андрей Носков
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 17 голосов
4.3 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
CD1981 2 апреля 2015, 12:51
НЕХОДИТЬ!!!

Твердая 2/10
Анна 2 апреля 2015, 12:51
И мне понравился. ✊ ✊ ✊
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Клуб счастья - трейлер
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