Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Другая реальность: Вспомни все
1 постер
Киноафиша Фильмы Другая реальность: Вспомни все

Другая реальность: Вспомни все

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кто-нибудь верит в мистику? Спросите любого - он Вам ответит, что это бред. Все что мы видим по телевизору, это всего лишь - фантастика и причем не реальная. А настоящую мистику еще никто не видел. Эта история откроет глаза тем, кто не верит, что в нашей жизни есть другая реальность. В самом центре событий - село Верхний Карбуш. Два Героя Виталий и Павел случайно забрели в это село, в поиске приключений и конечно же красивой жизни. И это для них оказалось ловушкой. Теперь им придется разобраться в себе, ведь они не случайно оказались здесь. Уже как год село погрузилось в Другую Реальность.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 2 июня 2010
Дата выхода
2 июня 2010 Россия Карбуш 12+
2 июня 2010 Казахстан
2 июня 2010 Украина
Режиссер
Павел Латушкин
В ролях
Павел Чернявский
Виталий Давыдов
Мария Харченко
Владимир Шарапов
Павел Латушкин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Другая реальность: Вспомни все
Влог 0.0
Влог (2018)
Ублюдки: глава вторая 0.0
Ублюдки: глава вторая (2018)
Выживший 0.0
Выживший (2018)
Одержимая 0.0
Одержимая (2018)
Проклятый 0.0
Проклятый (2018)
Культ 0.0
Культ (2018)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше