Кто-нибудь верит в мистику? Спросите любого - он Вам ответит, что это бред. Все что мы видим по телевизору, это всего лишь - фантастика и причем не реальная. А настоящую мистику еще никто не видел. Эта история откроет глаза тем, кто не верит, что в нашей жизни есть другая реальность. В самом центре событий - село Верхний Карбуш. Два Героя Виталий и Павел случайно забрели в это село, в поиске приключений и конечно же красивой жизни. И это для них оказалось ловушкой. Теперь им придется разобраться в себе, ведь они не случайно оказались здесь. Уже как год село погрузилось в Другую Реальность.