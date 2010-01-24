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Постер фильма Бесплатный билет
5.1
Бесплатный билет - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бесплатный билет
5.1

Бесплатный билет

, 2010
The Freebie
США / мелодрама, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бесплатный билет
5.1
Бесплатный билет - Трейлер
Бесплатный билет  Трейлер

В ролях

Кэтрин Аселтон
Кэтрин Аселтон
Annie
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Darren
Кен Кеннеди
Ken
Джошуа Леонард
Джошуа Леонард
Dinner Party Guest
Фрэнки Шоу
Фрэнки Шоу
Coffee Girl
Беллами Янг
Беллами Янг
Jessica
Maggie Phillips
Emily
Sean Nelson
John
Росс Патридж
Bartender
Houston Wages
Guy in the Store
Режиссер Кэтрин Аселтон
Сценарист Кэтрин Аселтон
Композитор Julian Wass
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 24 января 2010
Дата выхода
24 января 2010 Россия 18+
24 января 2010 Казахстан
24 января 2010 Украина
MPAA R
Сборы в мире $16 613
Другие названия
The Freebie, Solo per una notte, Бесплатный билет

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Бесплатный билет - Трейлер
Бесплатный билет Трейлер
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Цитаты

Darren Прошло уже немного времени с тех пор... Когда мы в последний раз...
Annie Эм...
Darren После вечеринки у Ричи... после вечеринки у Ричи?
Annie Не думаю, что мы тогда занимались сексом, кажется, мы просто говорили о сексе.
Darren Нет, в машине по дороге домой я думал, что ты была...
Annie Нет, мы говорили о сексе, а потом пришли домой и...
Darren Мы зашли, а туалет... тек.
Annie Мы тогда не занимались, но я был почти уверен, что это случилось после того, как родители ушли — после праздников.
Darren Нет, помнишь, у тебя была больная плеча, ты помогала им грузить машину?
Annie Это было больно.
Darren Значит это возвращает нас к... январю.
Annie Декабрь тоже был сумасшедшим.
Darren Да, с покупками. Но мы точно занимались этим на Хэллоуин.

Отзывы о фильме

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