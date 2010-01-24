Darren Прошло уже немного времени с тех пор... Когда мы в последний раз...

Annie Эм...

Darren После вечеринки у Ричи... после вечеринки у Ричи?

Annie Не думаю, что мы тогда занимались сексом, кажется, мы просто говорили о сексе.

Darren Нет, в машине по дороге домой я думал, что ты была...

Annie Нет, мы говорили о сексе, а потом пришли домой и...

Darren Мы зашли, а туалет... тек.

Annie Мы тогда не занимались, но я был почти уверен, что это случилось после того, как родители ушли — после праздников.

Darren Нет, помнишь, у тебя была больная плеча, ты помогала им грузить машину?

Annie Это было больно.

Darren Значит это возвращает нас к... январю.

Annie Декабрь тоже был сумасшедшим.