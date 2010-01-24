Darren
Прошло уже немного времени с тех пор... Когда мы в последний раз...
Annie
Эм...
Darren
После вечеринки у Ричи... после вечеринки у Ричи?
Annie
Не думаю, что мы тогда занимались сексом, кажется, мы просто говорили о сексе.
Darren
Нет, в машине по дороге домой я думал, что ты была...
Annie
Нет, мы говорили о сексе, а потом пришли домой и...
Darren
Мы зашли, а туалет... тек.
Annie
Мы тогда не занимались, но я был почти уверен, что это случилось после того, как родители ушли — после праздников.
Darren
Нет, помнишь, у тебя была больная плеча, ты помогала им грузить машину?
Annie
Это было больно.
Darren
Значит это возвращает нас к... январю.
Annie
Декабрь тоже был сумасшедшим.
Darren
Да, с покупками. Но мы точно занимались этим на Хэллоуин.