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Как я провел этим летом Как я провел этим летом
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Как я провел этим летом, 2009

2009 / Россия
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25 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Начальник станции Сергей и молодой техник Павел дорабатывают последнюю вахту на труднодоступной полярной станции на побережье Северного Ледовитого океана. Станцию, которая в течение нескольких десятилетий обеспечивала передачу важных метеоданных без единого перерыва, переводят на автоматический режим работы. Под конец летней навигации Сергея и Павла снимет теплоход.

Полярный день; солнце не заходит. Время дробится не сутками, а «сроками»: каждые четыре часа надо снять показания датчиков, обработать и передать в управление. Надо делить сутки. У каждого свое, смещенное время. У Сергея шкала в годах, у недавнего выпускника училища Паши – в месяцах.

Последний день совместного пребывания на станции сроком в несколько месяцев – не простое испытание для двух людей разных поколений, взглядов, людей из совершенно разных миров.

7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 17 февраля 2010
Премьера в мире 17 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Алексей Попогребский
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Илья Соболев
Илья Соболев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как я провел этим летом 2 постера
Берлинале «Серебряный медведь» лучшему актёру
Берлинале «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения
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Наша рецензия
Алексей Попогребский – один из тех немногих современных российских режиссеров (возможно, вообще единственный), кто снимает, если можно так выразиться, настоящее мужское кино. «Настоящее мужское», разумеется, не в нынешнем смысле, а в том, старинном, джек-лондоновском. Про людей с самыми важными и самыми отважными профессиями: про врачей, про полярников. «Как я провел этим летом» – уже практически чистый Джек Лондон, разве что слегка пропущенный (или, говоря…
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Трейлеры фильма Все трейлеры
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Трейлер
Ролик со съемок: укрощение медведя
Ролик со съемок: укрощение медведя
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