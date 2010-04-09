Необычайные приключения Адель, 2010

Париж, 1912 год. Умница и красавица Адель Блан-Сек работает журналисткой. Больше всего девушку интересуют тайны прошлого - если в них хорошенько покопаться, можно найти отличный сенсационный материал. На сей раз Адель в компании профессора Эсперандье отправляется в Египет, чтобы найти и оживить мумию легендарного лекаря, служившего фараону Рамзесу II. На этот рискованный шаг журналистку толкает не только жажда приключений и славы - она надеется, что мудрец сможет излечить ее больную сестру. Уже не один год несчастная Агата лежит, парализованная, и вывести ее из этого состояния может только чудо. Адель удается совершить невозможное, вот только оживленная ею мумию оказывается вовсе не лекарем…