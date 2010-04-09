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Необычайные приключения Адель Необычайные приключения Адель
Киноафиша Фильмы Необычайные приключения Адель
Extrordinary adventures of Adel

Необычайные приключения Адель, 2010

2010 / Франция
6.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Париж, 1912 год. Умница и красавица Адель Блан-Сек работает журналисткой. Больше всего девушку интересуют тайны прошлого - если в них хорошенько покопаться, можно найти отличный сенсационный материал. На сей раз Адель в компании профессора Эсперандье отправляется в Египет, чтобы найти и оживить мумию легендарного лекаря, служившего фараону Рамзесу II. На этот рискованный шаг журналистку толкает не только жажда приключений и славы - она надеется, что мудрец сможет излечить ее больную сестру. Уже не один год несчастная Агата лежит, парализованная, и вывести ее из этого состояния может только чудо. Адель удается совершить невозможное, вот только оживленная ею мумию оказывается вовсе не лекарем…

  • В одной из сцен фильма мумия, оказавшись в Париже, говорит, что для большей красоты к Лувру необходимо пристроить пирамиду. Действие фильма разворачивается в 1912 году, а в 1989 главный вход в музей был оформлен в виде стеклянной пирамиды.
  • Когда Адель приезжает на парижский вокзал, на одном из вагонов можно заметить название французского железнодорожного предприятия SNCF. Однако компания была основана только в 1938 году - на 16 лет позже событий фильма.
  • Версия фильма, которая была показана в США, короче на 2 минуты. Прокатчики сократили некоторые сцены, чтобы картина соответствовала рейтингу PG (рекомендуется для просмотра с родителями).
  • Сюжет фильма частично основан на первых трех историях серии комиксов Жака Тарди «Необыкновенные приключения Адель Блан-Сек», публиковавшейся с 1976 года.  Действие фильма происходит в альтернативной Франции начала XX века, соединяя фэнтези и стимпанк-стилистики. Изначально пародируя литературу того времени, по мере приближения к Первой мировой войне комикс получил более мрачный оттенок. 
  • У президента Фальера есть шотландский терьер по имени Нельсон. Это иронично, учитывая, что два величайших поражения, понесенных французским флотом (битвы при Ниле и Трафальгаре), были нанесены британским адмиралом Горацио Нельсоном.

Год 1912. Адель Блан-Сек молодая бесстрашная репортерша, готовая ехать за тридевять земель, в поисках приключений.

Тем временем в Париже странным образом в музее естественной истории из яйца, возрастом в 136 миллионов лет, вылупляется птеродактиль, начинающий терроризировать город. Но ничего страшно, ведь Адель бывала и не в таких передрягах...

6.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 июля 2010
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 9 апреля 2010
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Свонн Арло
Фредерик Бель
Фредерик Бель
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Эрик Наггар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Необычайные приключения Адель 2 постера
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Необычайные приключения Адель

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
BURBOBAH 2 апреля 2015, 12:51
Странно, что все ругают. Очень неплохое кино. Снято в духе Амели (даже закадровый голос, кажется, озвучен тем же актером). Забавная приключенческая… Читать дальше…
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Всё выдержано, кстати, на хорошем уровне. Тут просто нужно понимать, чего ждать, а чего не ждать от фильма. Ну никто же не будет ждать драйва от минуэта? Или искать глубину в панк-роке?
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