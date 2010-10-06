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Постер фильма 1 a Minute
6.6
Киноафиша Фильмы 1 a Minute
6.6

1 a Minute

, 2010
1 a Minute
США / драма / 18+
Постер фильма 1 a Minute
6.6

В ролях

Оливия Ньютон-Джон
Self
Намрата Купер
Self
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Self
Келли МакГиллис
Келли МакГиллис
Narrator
Жаклин Смит
Self
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин
Барбара Мори
Self
Дайэнн Кэррол
Дайэнн Кэррол
Self
Лиза Рэй
Self
Мелисса Этеридж
Self
Мумтаз
Self
Режиссер Намрата Купер
Сценарист Намрата Купер
Композитор Jay Ferguson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 6 октября 2010
Дата выхода
6 октября 2010 Россия 18+
6 октября 2010 Казахстан
6 октября 2010 США
6 октября 2010 Украина
Производство UniGlobe Entertainment
Другие названия
1 a Minute, One a Minute, Una por minuto

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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