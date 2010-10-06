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Скоро в прокате «Живая ярость»
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6.6
Киноафиша
Фильмы
1 a Minute
6.6
1 a Minute
, 2010
1 a Minute
США / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.6
В ролях
Оливия Ньютон-Джон
Self
Намрата Купер
Self
Уильям Болдуин
Self
Келли МакГиллис
Narrator
Жаклин Смит
Self
Дэниэл Болдуин
Барбара Мори
Self
Дайэнн Кэррол
Self
Лиза Рэй
Self
Мелисса Этеридж
Self
Мумтаз
Self
Режиссер
Намрата Купер
Сценарист
Намрата Купер
Композитор
Jay Ferguson
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
6 октября 2010
Дата выхода
6 октября 2010
Россия
18+
6 октября 2010
Казахстан
6 октября 2010
США
6 октября 2010
Украина
Производство
UniGlobe Entertainment
Другие названия
1 a Minute, One a Minute, Una por minuto
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
14
голосов
6.3
IMDb
Отзывы о фильме
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