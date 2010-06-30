Как заняться любовью с женщиной, 2010

Энди и Лоурен встречаются уже довольно продолжительное время, но каждый раз, когда дело идет к интимной близости, молодой человек буквально впадает в ступор. В тот момент, когда девушка уже начинает терять терпение, на горизонте появляется обольстительный красавец и ловелас Даниэль. В этот момент Энди понимает, что ему все же придется действовать более решительно, и, чтобы не ударить в грязь лицом, решает обратиться за советом к своим знакомым. Затея выливается в настоящий соцопрос, в рамках которого свои фирменные приемы неудачливому парню раскроют самые колоритные персонажи – от бабушек и ботаников до байкеров, стриптизерш и рок-музыкантов. Помогут ли новообретенные знания удержать Лоурен? Или дело тут вовсе не в сексе?