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Как заняться любовью с женщиной Как заняться любовью с женщиной
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How to Make Love to a Woman

Как заняться любовью с женщиной, 2010

2010 / США
4.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Энди и Лоурен встречаются уже довольно продолжительное время, но каждый раз, когда дело идет к интимной близости, молодой человек буквально впадает в ступор. В тот момент, когда девушка уже начинает терять терпение, на горизонте появляется обольстительный красавец и ловелас Даниэль. В этот момент Энди понимает, что ему все же придется действовать более решительно, и, чтобы не ударить в грязь лицом, решает обратиться за советом к своим знакомым. Затея выливается в настоящий соцопрос, в рамках которого свои фирменные приемы неудачливому парню раскроют самые колоритные персонажи – от бабушек и ботаников до байкеров, стриптизерш и рок-музыкантов. Помогут ли новообретенные знания удержать Лоурен? Или дело тут вовсе не в сексе?

  • Теглайны к фильму – “Комедия о недопонимании между простынями” и “Не ходи вокруг да около”.
  • На роль порноактрисы, которая делится своим опытом, создатели ленты выбрали обладательницу звания “Королева порноиндустрии” Дженну Джеймсон.
  • Съемки картины прошли в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
  • Для режиссера Скотта Калвера и сценариста Дэнниса Као фильм стала дебютом в большом кино.

Энди не может удовлетворить свою подругу Лоурен. Ситуация осложняется, когда на горизонте неожиданно появляется друг детства Лоурен, красавец Даниэль. Энди в срочном порядке обращается за помощью к своим друзьям музыкантам.

4.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 30 июня 2010
Премьера в мире 30 июня 2010
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Скотт Калвер
В ролях
Кристен Риттер
Кристен Риттер
Джош Мейерс
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
Дженна Джеймсон
Кен Джонг
Кен Джонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как заняться любовью с женщиной 2 постера
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