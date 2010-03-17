Сердцеед, 2010

Алекс вместе с сестрой и зятем управляет небольшой компанией, специализирующейся на спасении несчастных влюбленных женщин. Он вмешивается в чужие отношения, соблазняя женщину и заставляя ее открыть глаза на неадекватного мужчину. Для этого он использует свое обаяние и отточенные техники флирта, а также самые изощренные шпионские методы, чтобы обыскивать жизни своих жертв и обнаруживать их недостатки. Но бизнес Алекса может пойти прахом, когда однажды он действительно влюбляется в одну из своих “жертв”. Сможет ли герой обуздать свои чувства?