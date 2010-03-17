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Сердцеед Сердцеед
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L'arnacoeur / Heartbreaker

Сердцеед, 2010

2010 / Франция / Монако
7.6 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алекс вместе с сестрой и зятем управляет небольшой компанией, специализирующейся на спасении несчастных влюбленных женщин. Он вмешивается в чужие отношения, соблазняя женщину и заставляя ее открыть глаза на неадекватного мужчину. Для этого он использует свое обаяние и отточенные техники флирта, а также самые изощренные шпионские методы, чтобы обыскивать жизни своих жертв и обнаруживать их недостатки. Но бизнес Алекса может пойти прахом, когда однажды он действительно влюбляется в одну из своих “жертв”. Сможет ли герой обуздать свои чувства? 

  • Помимо множества популярных французских песен, звучащих в фильме, его саундтрек включает несколько композиций, созданных известным немецким кинокомпозитором Клаусом Бадельтом, работами которого восхищался сам Ханс Циммер. 
  • В одной из сцен Марк маскируется, используя политическую концепцию «польского сантехника», символа дешевой рабочей силы из Восточной Европы, эмигрировавшей во Францию. Образ стал известен во время референдума по Европейской конституции, а вскоре стал всемирно известен и превратился в политический анекдот. 
  • Действие частично происходит в Монако и в аэропорту «Ницца-Лазурный Берег». Хотя это гражданский аэропорт, по пассажиропотоку он является третьим во Франции. 

Прожженный дамский угодник Алекс затевает на пару с сестрой занятный бизнес: он разбивает нежелательные для клиентов романтические союзы. Дело идет как по маслу, пока Алексу не попадается по-настоящему сложный заказ — ему поручено разлучить поистине идеальную пару.

7.6 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 5 августа 2010
Премьера в мире 17 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Паскаль Шомель
Паскаль Шомель
В ролях
Ванесса Паради
Ванесса Паради
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Жюли Ферье
Амандин Девасме
Жак Франц
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Catherine 2 апреля 2015, 12:51
Пошла на фильм случайно и была приятно удивлена. Очень милый, веселый, легкий фильм. Паради постарела очень сильно - взгрустнулось..к концу фильма… Читать дальше…
ELFI 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм очень понравился. Фильм для выходного дня, ушла из кинотеатра с хорошим настроением. Фильм получися легким, главное, что не переборщили с отношениями.
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36 голосов
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