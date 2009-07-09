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The Collector

Коллекционер, 2009

2009 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Окончательно потеряв надежду расплатиться с долгами своей бывшей жены, экс-медвежатник Аркин соглашается выполнить последний заказ и ограбить загородный дом своего начальника.Когда до открытия заветного сейфа остаются считанные секунды, Аркин с ужасом понимает, что в пустом особняке он не один…

В недрах темного дома притаился кто-то еще. Он уже запер все двери и окна, а также установил по всему периметру хитроумные смертельные ловушки. Вскоре Аркин узнает, что в плен к загадочному садисту попали все хозяева жилища и покинуть дом будет очень непросто…

7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 5 августа 2010
Премьера в мире 9 июля 2009
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Маркус Данстэн
Маркус Данстэн
В ролях
Джош Стюарт
Джош Стюарт
Майкл Рейли Бурк
Майкл Рейли Бурк
Андреа Рот
Андреа Рот
Хуан Фернандес
Карли Скотт Коллинз
Все актеры и съемочная группа
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Хоррор-трилогия «Коллекционер» рискует остаться без заключительной части Продюсеры игнорируют звонки режиссера.
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7 апреля 2021 16:39
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