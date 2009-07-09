Коллекционер, 2009

Окончательно потеряв надежду расплатиться с долгами своей бывшей жены, экс-медвежатник Аркин соглашается выполнить последний заказ и ограбить загородный дом своего начальника.Когда до открытия заветного сейфа остаются считанные секунды, Аркин с ужасом понимает, что в пустом особняке он не один…

В недрах темного дома притаился кто-то еще. Он уже запер все двери и окна, а также установил по всему периметру хитроумные смертельные ловушки. Вскоре Аркин узнает, что в плен к загадочному садисту попали все хозяева жилища и покинуть дом будет очень непросто…