Меня зовут Кхан, 2010

Шахрукх Кхан даже вне съемочной площадки старался не выходить из образа.

Во время рекламного продвижения фильма Шахрукх Кхан прилетел в США, но застрял на таможне более чем на час. Сначала люди подумали, что это такой пиар-ход, но выяснилось, что это не так. Продюсеры фильма были в ярости из-за того, что с актером обращались так предвзято, как и с персонажем Кхана в фильме.

Джеймс Кэмерон похвалил игру Шахрукха и назвал фильм своим любимым творением Болливуда.

Дом Закира в Сан-Франциско — тот же самый, что снимали в качестве дома Таннеров в ситкоме «Полный дом».

Карина Капур могла исполнить роль Мандиры, но от ее услуг отказались в пользу Каджол — любимой актрисы режиссера Карана Джохара.

Во время подготовки к роли Шахрукх Кхан много времени проводил с людьми, страдающими синдромом Аспергера. Он также смотрел видео и читал книги, связанные с этим психическим заболеванием, чтобы узнать, как они себя ведут, разговаривают и передвигаются.

После выхода фильма персонаж Ризвана Кхана сравнивали с персонажем Дастина Хоффмана в “Человеке дождя” и персонажем Тома Хэнкса в “Форресте Гампе”.

Готовясь к съемкам режиссер Каран Джохар и сценарист Шибани Батижа взяли интервью у Криса и Гизелы Слейтер-Уокер, авторов книги, которая стала основой для истории любви в первой части фильма.

Одна из ролей в фильме была предложена актеру Аамиру Баширу, но ему отказали в визе в США. Вместо него был взят Джимми Шергилл.

Изначально роль матери Ризвана была отведена Шабане Азми, но она была вынуждена уйти из фильма, когда травма плеча Шахрукх Кхана задержала график съемок.

Во время съемок на студии «Фильмистан» на площадке появилась огромная водяная змея. Змею не тронули и отпустили, но появилась снова, когда Шахрукх Кхан снимал водную сцену. Началась паника, и Шахрукха немедленно вытащили из воды.

Во время съемок фильма Шахрукх Кхан страдал от сильной боли в шее и головных болей, которые были вызваны выражением лица и позой Ризвана. Поскольку съемки продолжались по несколько часов, у актера началась сильная мигрень.

Компания “Reebok” создала целую коллекцию обуви и одежды “Меня зовут Кхан” для продвижения фильма.

Актер Танай Чхеда был выбран на роль юного Ризвана из-за внешнего сходства с Шахрукх Кханом, а также из-за его узнаваемости международной публикой после роли молодого Джамала в «Миллионере из трущоб».

Рабочим названием фильма было “Кхан”, но Каран Джохар изменил его на “Меня зовут Кхан”, чтобы сделать его более внушительным и установить связь с аудиторией.