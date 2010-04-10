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Киноафиша Фильмы Путь к себе

Путь к себе

Put k sebe 18+
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О фильме

Близкое счастье Рады и Валерия внезапно рушится: жених бросает свою беременную невесту накануне свадьбы. Причина в его матери, которая уверена, что Рада — ведьма, а ее сына она приворожила.

Под давлением матери Валерий женится на другой, оставив Раду одну с ребенком на руках без какой-либо помощи.

Устроиться на работу в таком положении почти невозможно, а жить на что-то надо. Всеми покинутая женщина находит способ выжить, используя свой необычный дар видеть прошлое совершенно незнакомых ей людей. Она решает попробовать себя в роли гадалки…

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 56 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 апреля 2010
Дата выхода
10 апреля 2010 Россия 16+
10 апреля 2010 Казахстан
10 апреля 2010 Украина
Производство Студия Анкор
Другие названия
Put k sebe, Way to Yourself, Путь к себе
Режиссер
Артём Мазунов
В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Андрей Финягин
Андрей Финягин
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Людмила Гнилова
Константин Балакирев
Константин Балакирев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
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