Близкое счастье Рады и Валерия внезапно рушится: жених бросает свою беременную невесту накануне свадьбы. Причина в его матери, которая уверена, что Рада — ведьма, а ее сына она приворожила.
Под давлением матери Валерий женится на другой, оставив Раду одну с ребенком на руках без какой-либо помощи.
Устроиться на работу в таком положении почти невозможно, а жить на что-то надо. Всеми покинутая женщина находит способ выжить, используя свой необычный дар видеть прошлое совершенно незнакомых ей людей. Она решает попробовать себя в роли гадалки…
|10 апреля 2010
|Россия
|16+
|10 апреля 2010
|Казахстан
|10 апреля 2010
|Украина