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Привет, Джули! Привет, Джули!
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Привет, Джули!, 2010

2010 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1957 году, когда второклассники Брайс Лоски и Джулианна Бейкер встречаются впервые, Джули уже знает, что это любовь, но вот Брайс не уверен в этом и пытается избегать Джули. К шестому классу, в 1961 году, Брайс пытается избавиться от Джули, встречаясь со своей одноклассницей Шерри Столлс, которую Джули презирает. Однако лучший друг Брайса, Гаррет, проявляет интерес к Шерри и рассказывает ей правду о том, почему Брайс встречается с ней, и они ссорятся. Брайс понимает, что испытывает чувства к Джули, но та уже потеряла к нему интерес, устав ждать, когда он примет их. Сможет ли герой вернуть ее любовь спустя все эти годы? 

  • Фильм основан на одноименном романе Вэнделин Ван Драанен, действие которого перенесено из двухтысячных в начало шестидесятых. Фильм стал настоящей кассовой бомбой, собрав 4,3 миллиона долларов при бюджете в 14 миллионов долларов.
  • Дом Бейкеров – декорация, выстроенная с нуля на месте, где изначально был парк.
  • Работа в этом фильме стала последней для Джона Махони, исполнившего роль Чета Дункана. Актер умер в феврале 2018 года от осложнений, вызванных раком горла. 
  • После съемки сцены, где Брайс пытается поцеловать Джули, родители Мэдлин Кэрролл заставили Роба Райнера сказать: «Хорошо, на этот раз на самом деле поцелуй ее», чтобы пошутить с детьми, оставив их обоих очень смущенными.
  • Ребекка Де Морнэй (Пэтси Лоски) и Энтони Эдвардс (Стивен Лоски) ранее снимались вместе в телесериале “Скорая помощь” (1994-2009). 
  • Сериал, который смотрят члены семейства Лоски - вестерн “Бонанца” (1959).

Джули Бейкер влюбилась в Брайса Лоски с первого взгляда. А он с первого взгляда ее возненавидел. И так продолжалось до восьмого класса, когда Джули стала охладевать к Брайсу, а он, наоборот, начал влюбляться в нее...

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 августа 2010
Премьера онлайн 25 февраля 2016
Премьера в мире 26 июля 2010
Возраст 16+
MPAA PG
Режиссер
Роб Райнер
Роб Райнер
В ролях
Мэделин Кэрролл
Кэллэн МакОлифф
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Привет, Джули! 4 постера
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саундтрек фильма Привет, Джули!
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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