Привет, Джули!, 2010

В 1957 году, когда второклассники Брайс Лоски и Джулианна Бейкер встречаются впервые, Джули уже знает, что это любовь, но вот Брайс не уверен в этом и пытается избегать Джули. К шестому классу, в 1961 году, Брайс пытается избавиться от Джули, встречаясь со своей одноклассницей Шерри Столлс, которую Джули презирает. Однако лучший друг Брайса, Гаррет, проявляет интерес к Шерри и рассказывает ей правду о том, почему Брайс встречается с ней, и они ссорятся. Брайс понимает, что испытывает чувства к Джули, но та уже потеряла к нему интерес, устав ждать, когда он примет их. Сможет ли герой вернуть ее любовь спустя все эти годы?