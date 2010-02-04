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Из Парижа с любовью Из Парижа с любовью
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From Paris With Love

Из Парижа с любовью, 2009

2009 / Франция
7.9 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джеймс числится в ЦРУ как младший сотрудник. Его основная работа – личный помощник американского посла во Франции. Такой престижной должности можно только позавидовать, ведь у мужчины есть все: жилье в Париже, красивая подружка-француженка, брендовые костюмы и отличные условия работы. Но Джеймс с грустью понимает, что его не интересует такая жизнь. Его заветная мечта – опасные приключения секретного агента, постоянный риск и необходимость спасать человечество с помощью стрельбы, кулачного боя и саркастичных шуток. Однажды судьба странным образом исполняет желание Джеймса. Он получает задание, как настоящий агент, а к миссии прилагается напарник: неугомонный Чарли Уэкс. Скоро главному герою предстоит узнать, что жизнь тайного агента вовсе не так хороша, как ему рисовало воображение, но отступать поздно: задание нужно выполнить любой ценой.

  • Название шпионского фильма – отсылка к «Из России с любовью» из серии кинолент о Джеймсе Бонде, а тот, в свою очередь, назван в честь картины 1955 года «В Париж с любовью».
  • «Миссис Джонс», оружие главного героя – модификация швейцарского пистолета Sauer X-Five P226.
  • Когда рушится лаборатория, герой Траволты, Чарли, ест чизбургер. Это отсылка к его знаменитой роли в «Криминальном чтиве» Тарантино.
  • Сцена погони снималась на новом автобане за городом Анси. Ее еще не открыли для общего использования, поэтому в кадрах не наблюдается встречных автомобилей. В фильме это оправдывается тем, что дорогу перекрыли под перемещение дипломатического конвоя.
  • Когда Кэролайн заходит в квартиру главного героя, видно книгу «Никита». Автор произведения, Люк Бессон, является сценаристом фильма «Из Парижа с любовью».
  • В фильме есть эпизод, в котором агент должен доиграть в шахматы. Аналогичная сцена есть в фильме бондианы «Из России с любовью».
  • Фамилия героя Джонатана Райс Мейерса в фильме – Риз. Так же звучит настоящее имя актера.
  • В музыкальном оформлении фильма фигурирует трек «Close to you», который исполняет Мэтт Монро. Он же исполнил основной саундрек к фильму «Из России с любовью» 1963 года.
  • После выхода фильма многие зрители в шутку назвали лысого Джона Траволту скинхедом.
  • В «Из Парижа с любовью» есть камео Люка Бессона. Сценарист смотрит в камеру, которая двигается через припаркованные автомобили.
  • Келли Престон, жена Джона Траволты, появляется в сцене у Эйфелевой башни, когда Джеймс звонит девушке.
  • Колеса автомобиля Джеймса перед взрывом отличаются от тех, которые были на внедорожнике до этого.
  • Съемки фильма продолжались одиннадцать недель. Бюджет киноленты – 55 миллионов долларов.
  • Кровавые пятна на лице Джеймса после выстрела террориста меняют расположение между кадрами.
  • Когда Джеймс и его напарник едут за официантом из китайского кафе, внедорожник мокрый. Но на крупном плане видно, что окна в машине сухие.
  • В сцене, где Риз следит за наркоторговцами, он неправильно держит бинокль – задом наперед.
  • Когда персонаж Траволты отправляет координаты спутнику, пользуясь своими часами, техника фиксирует локацию на северо-западе от Парижа. В действительности данные, отправленные от Чарли, ведут к югу от французской столицы. Место находится возле аэропорта Орли.
  • В машине главного героя лежит Беретта, но он в диалоге называет другую модель пистолета.
  • Большинство зрителей положительно восприняли актерский тандем Траволты и Джонатана Майерса.
  • Пьер Моррель, режиссер киноленты, отчасти перенял стилистику ироничного повествования у Квентина Тарантино. Роль Уэкса идеально подошло Джону Траволте.

Примерного сотрудника американского посольства приставляют к брутальному секретному агенту: вместе они должны выполнить в Париже некую сверхсекретную миссию, о которой доподлинно известно лишь то, что она не связана с наркотиками.

7.9 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 4 февраля 2010
Премьера онлайн 18 февраля 2016
Премьера в мире 4 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Пьер Морель
Пьер Морель
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Сами Дарр
Ричард Дерден
Ричард Дерден
Эмбер Роуз Рева
Все актеры и съемочная группа
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Из Парижа с любовью

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ignamihael 16 августа 2020, 20:37
динамичный достаточно фильм смотрится легко без лишнего перегруза сюжетом
disturatro 23 февраля 2023, 18:32
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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65 голосов
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