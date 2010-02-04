Из Парижа с любовью, 2009

Джеймс числится в ЦРУ как младший сотрудник. Его основная работа – личный помощник американского посла во Франции. Такой престижной должности можно только позавидовать, ведь у мужчины есть все: жилье в Париже, красивая подружка-француженка, брендовые костюмы и отличные условия работы. Но Джеймс с грустью понимает, что его не интересует такая жизнь. Его заветная мечта – опасные приключения секретного агента, постоянный риск и необходимость спасать человечество с помощью стрельбы, кулачного боя и саркастичных шуток. Однажды судьба странным образом исполняет желание Джеймса. Он получает задание, как настоящий агент, а к миссии прилагается напарник: неугомонный Чарли Уэкс. Скоро главному герою предстоит узнать, что жизнь тайного агента вовсе не так хороша, как ему рисовало воображение, но отступать поздно: задание нужно выполнить любой ценой.