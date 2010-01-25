Барби: Приключения Русалочки, 2010

Мерлия, юная королева быстрых волн Малибу, думает, что она обычный подросток; однако после неожиданного инцидента во время турнира по серфингу она обнаруживает свою настоящую личность: на самом деле она изящная русалка! Теперь вместе со своими новыми лучшими друзьями – счастливым розовым дельфином из жевательной резинки Зумой и красивыми русалками Кайлой и Ксайли – они отправляются в увлекательное подводное приключение, чтобы спасти океанское королевство Океанию и настоящую мать Мерлии, Калиссу. Девушкам нужно найти три волшебных предмета. Но сможет ли Мерлия стать настоящей принцессой Океании?
Преобразившись в прекрасную Русалочку, Барби отправляется покорять морские глубины. Дочь морского царя и ее друзья под светом Магической раковины готовятся к грандиозному празднику с музыкой и танцами, однако волшебный источник иллюминации иссяк. Русалочка и ее морской конек Самика отправляются в захватывающее подводное приключение на поиски трех легендарных радужных дельфинов, яркие краски которых помогут вернуть раковине ее сияние. По пути Русалочка знакомится с разными обитателями моря, раздает им приглашения на праздник и находит спрятанные сокровища.