Барби: Приключения Русалочки, 2010

Мерлия, юная королева быстрых волн Малибу, думает, что она обычный подросток; однако после неожиданного инцидента во время турнира по серфингу она обнаруживает свою настоящую личность: на самом деле она изящная русалка! Теперь вместе со своими новыми лучшими друзьями – счастливым розовым дельфином из жевательной резинки Зумой и красивыми русалками Кайлой и Ксайли – они отправляются в увлекательное подводное приключение, чтобы спасти океанское королевство Океанию и настоящую мать Мерлии, Калиссу. Девушкам нужно найти три волшебных предмета. Но сможет ли Мерлия стать настоящей принцессой Океании?