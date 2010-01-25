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Барби: Приключения Русалочки Барби: Приключения Русалочки
Киноафиша Фильмы Барби: Приключения Русалочки
Barbie in a Mermaid Tale

Барби: Приключения Русалочки, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мерлия, юная королева быстрых волн Малибу, думает, что она обычный подросток; однако после неожиданного инцидента во время турнира по серфингу она обнаруживает свою настоящую личность: на самом деле она изящная русалка! Теперь вместе со своими новыми лучшими друзьями – счастливым розовым дельфином из жевательной резинки Зумой и красивыми русалками Кайлой и Ксайли – они отправляются в увлекательное подводное приключение, чтобы спасти океанское королевство Океанию и настоящую мать Мерлии, Калиссу. Девушкам нужно найти три волшебных предмета. Но сможет ли Мерлия стать настоящей принцессой Океании? 

  • Лучших подруг Мерлии, Хэдли и Фэллон, зовут так же, как двух сестер Женевьевы, которую играет Барби, в мультфильме «Барби и 12 танцующих принцесс». 
  • Названия многих магазинов королевства Океании являются аллюзиями на реально существующие торговые сети: Bloomingtails – Bloomingdales, Seaphora – Sephora и Fred Seagull – Fred Segal. Сам дизайн королевства очень напоминает торговый центр. 
  • Фильм вышел в прокат в США к 51-му дню рождения Барби, 9 марта 1951 года. 
  • Серфер перед Мерлией в начале фильма имеет рыжие волосы и носит фиолетовый топ с зелеными шортами. Это отсылка к внешнему виду Ариэль из «Русалочки» Диснея.

Преобразившись в прекрасную Русалочку, Барби отправляется покорять морские глубины. Дочь морского царя и ее друзья под светом Магической раковины готовятся к грандиозному празднику с музыкой и танцами, однако волшебный источник иллюминации иссяк. Русалочка и ее морской конек Самика отправляются в захватывающее подводное приключение на поиски трех легендарных радужных дельфинов, яркие краски которых помогут вернуть раковине ее сияние. По пути Русалочка знакомится с разными обитателями моря, раздает им приглашения на праздник и находит спрятанные сокровища.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 марта 2010
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 25 января 2010
Возраст 18+
Режиссер
Адам Л. Вуд
В ролях
Келли Шеридан
Кэтлин Барр
Кэтлин Барр
Табита Сен-Жермен
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
berestovairis 17 апреля 2020, 12:52
Милый мультик про барби, для девочек. Красочная рисовка, трогательные моменты и многое другое, ждёт вас в этом прекрасном мультике. 😏
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