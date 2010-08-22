Действие фильма разворачивается в 1961 году, сразу после событий второй части трилогии Люка Бессона. Коварный и жестокий Урдалак, заменивший Артура в ловушку, увеличивается до почти трехметрового роста и обманным путем проникает в мир людей. Артуру, рискующему навсегда остаться минипутом, предстоит придумать, как остановить злодея.
Какие дьявольские планы собирается осуществить Урдалак, чтобы завоевать новый мир, в который он переместился обманным путем? Как Артур, оставшийся в мире минипутов, сможет победить жестокого Ужасного У? Чтобы сохранить любовь прекрасной принцессы Селени, Артур готов вступить в бой против Урдалака как в мире минипутов, так и в большом реальном мире...
|18 ноября 2010
|Россия
|Централ Партнершип
|0+
|16 февраля 2011
|Австралия
|G
|18 ноября 2010
|Беларусь
|22 августа 2010
|Бельгия
|9
|7 января 2011
|Бразилия
|L
|23 декабря 2010
|Венгрия
|13 апреля 2011
|Германия
|4 ноября 2010
|Греция
|14 апреля 2011
|Дания
|23 декабря 2012
|Италия
|18 ноября 2010
|Казахстан
|27 января 2011
|Нидерланды
|22 августа 2010
|США
|15 декабря 2011
|Словакия
|18 ноября 2010
|Украина
|13 октября 2010
|Франция
|20 апреля 2011
|Швеция
Давно я, взрослый человек, так не наслаждался анимационным детским кино.
Реально зацепили все… Читать дальше…