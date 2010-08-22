Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.