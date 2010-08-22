Меню
6.5
Артур и война двух миров

Артур и война двух миров

Arthur et la guerre des deux mondes
Действие фильма разворачивается в 1961 году, сразу после событий второй части трилогии Люка Бессона. Коварный и жестокий Урдалак, заменивший Артура в ловушку, увеличивается до почти трехметрового роста и обманным путем проникает в мир людей. Артуру, рискующему навсегда остаться минипутом, предстоит придумать, как остановить злодея.

  • Фильм является последней частью кинотрилогии о приключениях Артура, основанной на книгах французского режиссера Люка Бессона.
  • Чтобы исполнитель главной роли Фредди Хаймор не успел подрасти в перерыве между съемками, вторую и третью часть трилогии снимали одновременно.
  • Одна из книг, по которым взбираются Селения и Артур, – это научно-фантастический роман Герберта Уэллса “Война миров” (1897).
  • Картина была отмечена номинацией на премию “Сезар” в категории “Лучший анимационный фильм”.
  • В отличие от двух предыдущих частей, анимация в “Артуре и войне двух миров” сочетается с игровыми съемками с самого начала фильма.
  • В сцене, где на Мракоса падает книга Федора Достоевского, зубья на его железном шлеме мнутся, но далее по фильму можно заметить, что его шлем снвоа цел и невредим.
  • Продолжение мультфильмов “Артур и минипуты” (2006) и “Артур и месть Урдалака” (2009). 
  • Фраза, которую Мракос говорит Селении - Hasta la vista, baby - цитата из культового фильма Джеймса Кэмерона “Терминатор 2: Судный день” (1991). 
  • В мультфильме содержатся отсылки к “Звездным войнам”: во-первых, Мракос, переодевшись в костюм Дарта Вейдера, берет интервью у Люка Бессона, во-вторых, в сценах мультфильма звучат музыкальные темы - “Имперский марш” и The Parade Of The Ewoks.

Какие дьявольские планы собирается осуществить Урдалак, чтобы завоевать новый мир, в который он переместился обманным путем? Как Артур, оставшийся в мире минипутов, сможет победить жестокого Ужасного У? Чтобы сохранить любовь прекрасной принцессы Селени, Артур готов вступить в бой против Урдалака как в мире минипутов, так и в большом реальном мире...

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 23 июня 2011
Премьера в мире 22 августа 2010
18 ноября 2010 Россия Централ Партнершип 0+
16 февраля 2011 Австралия G
18 ноября 2010 Беларусь
22 августа 2010 Бельгия 9
7 января 2011 Бразилия L
23 декабря 2010 Венгрия
13 апреля 2011 Германия
4 ноября 2010 Греция
14 апреля 2011 Дания
23 декабря 2012 Италия
18 ноября 2010 Казахстан
27 января 2011 Нидерланды
22 августа 2010 США
15 декабря 2011 Словакия
18 ноября 2010 Украина
13 октября 2010 Франция
20 апреля 2011 Швеция
Бюджет €65 000 000
Сборы в мире $33 885 979
Производство EuropaCorp, Avalanche Productions, Apipoulaï
Arthur 3: la guerre des deux mondes, Arthur 3: The War of the Two Worlds, Arthur 3: De to verdener, Arthur y la guerra de los dos mundos, Arthur 3 : La Guerre des deux mondes, Arthur 3 och de två världarna, Arthur 3: A világok harca, Arthur 3: Cuộc Chiến Của Hai Thế Giới, Arthur 3: De strijd tussen de twee werelden, Arthur 3: İki Dünyanın Savaşı, Arthur 3: La guerra dels mons, Arthur 3: O polemos ton dyo kosmon, Arthur 3: Rat dvaju svjetova, Arthur 3: Razboiul celor doua lumi, Arthur 3: Sõda kahe maailma vahel, Arthur and the Two Worlds War, Arthur and the War of Two Worlds, Arthur e la guerra dei due mondi, Arthur ja kaksi maailmaa, Arthur och de två världarna, Arthur und die Minimoys 3 - Die große Entscheidung, Arthur y la guerra de los mundos, Arthur: A Guerra dos Dois Mundos, Artur 3: A Guerra dos Dois Mundos, Artur 3: milhemet shnei ha'olamot, Artur 3: Rat dva sveta, Artur i Minimki 3: Dwa światy, Arturas 3: karas tarp dvieju pasauliu, Lord of Two Rings, Άρθουρ 3: Ο πόλεμος των δύο κόσμων, Артур и война двух миров, Артур і війна двох світів, アーサーとふたつの世界の決戦
Люк Бессон
Люк Бессон
Рафаэль Баскул-Готье
Купер Дэниэлс
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Роберт Стэнтон
Роберт Стэнтон
6.5
5.5 IMDb
Слон 2 апреля 2015, 12:51
Офигительно классный мультик (или фильм, не важно).
Давно я, взрослый человек, так не наслаждался анимационным детским кино.
Реально зацепили все… Читать дальше…
малышка_кэт 2 апреля 2015, 12:51
А мне очень понравилось!!! Мы ходили вдвоем с дочкой и от души посмеялись! Не надо искать в нем глубокого смысла, надо просто расслабиться и… Читать дальше…
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.
1 сентября 2025 16:15
