Скелеты

Скелеты

Skeletons 18+
О фильме

Дэвис и Беннетт работают на компанию, которая ликвидирует из шкафов ненужные скелеты. Скандальные связи, финансовые махинации, грязные семейные тайны, все, что люди предпочли бы не вытаскивать на свет — вот специализация Дэвиса и Беннетта. С помощью новейших технологий они проникают в сознание своих клиентов и производят аккуратную и тщательную зачистку их частной жизни.

Но, несмотря на жесткий протокол и тщательную продуманность всей операции, эта работа не так проста, как кажется, у нее есть свои минусы. Один из главных — профессиональный риск поддаться соблазну и нелегально воспользоваться разработанной технологией в собственных целях, например, попасть в любимые воспоминания детства.

Вот и в случае с последней клиенткой, Джейн, которая хочет найти давно пропавшего мужа, Дэвис и Беннетт больше руководствуются личными мотивами, нежели профессиональной этикой. Да и кто бы удержался и не воспользовался таким служебным положением — детектив, врач, философ и убийца в одном лице — хоть раз в личных целях?

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 2 февраля 2010
Дата выхода
2 февраля 2010 Россия 16+
16 июля 2010 Великобритания
2 февраля 2010 Казахстан
2 февраля 2010 Украина
Производство EM Media, Scottish Screen, Forward Films
Другие названия
Skeletons, Скелети, Скелеты
Режиссер
Ник Уитфилд
В ролях
Уилл Адамсдэйл
Эндрю Бакли
Эд Гуган
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Кейт Ланкастер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Davis Ты что, по голове ударился? Нет уж, я ни за что не остановлюсь здесь и не буду есть Coq au Vin с Глорией Свенсон и семейкой Брейди.
