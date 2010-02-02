Дэвис и Беннетт работают на компанию, которая ликвидирует из шкафов ненужные скелеты. Скандальные связи, финансовые махинации, грязные семейные тайны, все, что люди предпочли бы не вытаскивать на свет — вот специализация Дэвиса и Беннетта. С помощью новейших технологий они проникают в сознание своих клиентов и производят аккуратную и тщательную зачистку их частной жизни.

Но, несмотря на жесткий протокол и тщательную продуманность всей операции, эта работа не так проста, как кажется, у нее есть свои минусы. Один из главных — профессиональный риск поддаться соблазну и нелегально воспользоваться разработанной технологией в собственных целях, например, попасть в любимые воспоминания детства.

Вот и в случае с последней клиенткой, Джейн, которая хочет найти давно пропавшего мужа, Дэвис и Беннетт больше руководствуются личными мотивами, нежели профессиональной этикой. Да и кто бы удержался и не воспользовался таким служебным положением — детектив, врач, философ и убийца в одном лице — хоть раз в личных целях?