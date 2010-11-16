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Мольба, 2010

2010 / Индия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Зеленый пейзаж, притягательная голубая вода и теплый яркий свет красивого Гоа — это родина одного из самых великих фокусников своего времени — Итана Маскаренхаса. В настоящий момент он ведущий радио шоу, где своим остроумием и юмором несет каждому слушателю волшебство, надежду и смех, трудно представить, что этот человек из-за травмы позвоночника остается неподвижным в течение последних четырнадцати лет.

В каждый момент жизни Итану помогает средоточие его мира — его Медсестра, София Д`Суза. Их любовь красива в своей скрытой тишине, непоколебима в своей тихой силе и ярка в их постоянной словесной перепалке.

В четырнадцатую годовщину несчастного случая Итан решает добиться контроля над своей жизнью. Он подает прошение в суд, которое шокирует мир и ставит в тупик Софию и бросает вызов их отношениям и любви. Наряду со всей последовавшей суматохой в мир Итана врывается молодой человек по имени Омар Сиддики с огромным желанием научиться волшебству у самого лучшего. И пока с одной стороны Итан передает свое магическое наследство, с другой — он изо всех сил борется за самое основное право, которым наделен каждый человек — право на свою собственную жизнь. Этика, мораль, доброта и жестокость этой цели создают бурю во всех сопричастных жизнях, а ее разрешение формирует потрясающий итог поразительного путешествия Итана.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 ноября 2010
Премьера в мире 16 ноября 2010
Возраст 12+
Режиссер
Санджай Лила Бхансали
В ролях
Ритик Рошан
Ритик Рошан
Айшвария Рай
Айшвария Рай
Шерназ Патель
Адитья Рой Капур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мольба 2 постера
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саундтрек фильма Мольба
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