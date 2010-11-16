Мольба, 2010

Зеленый пейзаж, притягательная голубая вода и теплый яркий свет красивого Гоа — это родина одного из самых великих фокусников своего времени — Итана Маскаренхаса. В настоящий момент он ведущий радио шоу, где своим остроумием и юмором несет каждому слушателю волшебство, надежду и смех, трудно представить, что этот человек из-за травмы позвоночника остается неподвижным в течение последних четырнадцати лет.



В каждый момент жизни Итану помогает средоточие его мира — его Медсестра, София Д`Суза. Их любовь красива в своей скрытой тишине, непоколебима в своей тихой силе и ярка в их постоянной словесной перепалке.



В четырнадцатую годовщину несчастного случая Итан решает добиться контроля над своей жизнью. Он подает прошение в суд, которое шокирует мир и ставит в тупик Софию и бросает вызов их отношениям и любви. Наряду со всей последовавшей суматохой в мир Итана врывается молодой человек по имени Омар Сиддики с огромным желанием научиться волшебству у самого лучшего. И пока с одной стороны Итан передает свое магическое наследство, с другой — он изо всех сил борется за самое основное право, которым наделен каждый человек — право на свою собственную жизнь. Этика, мораль, доброта и жестокость этой цели создают бурю во всех сопричастных жизнях, а ее разрешение формирует потрясающий итог поразительного путешествия Итана.